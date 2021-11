Schwimmen: Diener schwimmt zum Doppel-Rekord

Der 28 Jahre alte Potsdamer blieb am Samstag zunächst über 200 Meter in 1:49,04 Minuten unter seiner eigenen Bestmarke aus dem Jahr 2014. Anschließend verbesserte er als Startschwimmer der Lagenstaffel den 100-Meter-Rekord auf 49,65 Sekunden.

"Zwei Rekorde an einem Tag sind mir auch noch nicht gelungen" , sagte Diener etwas überrascht: "Es hat sich alles deutlich langsamer angefühlt, besonders die 200 Meter." Dabei war er in diesem Rennen sogar schneller als Olympiasieger Ryan Murphy (USA).

Beinahe hätte es sogar zum Rekord-Triple gereicht. Über 50 Meter schwamm Diener als Zweiter nur um acht Hundertstelsekunden an einer weiteren Bestmarke vorbei. In dieser Form ist der EM -Zweite von 2014 ein großer Hoffnungsträger für die Kurzbahn- WM in Abu Dhabi (16. bis 21. Dezember).

