Die Kommunen sind vom Spardruck getrieben und können sich Sanierungen häufig nicht leisten – Bund und Länder fördern den Erhalt aus ihrer Sicht unzureichend. Das führt dazu, dass Schulen häufig keine Bäder mehr für den Schwimmunterricht finden – der dann als Konsequenz ausfallen muss.

Immer weniger Kinder können schwimmen

Das Resultat: Immer weniger Kinder in Deutschland lernen schwimmen. Laut einer Studie des DLRG aus dem Jahr 2017 sind 59 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer. Wer Seepferdchen und Bronze-Abzeichen nicht mehr im Rahmen des Schulunterrichts machen kann, hat ein Problem – denn externe Schwimmkurse sind häufig überfüllt und teuer.

Dazu kommt das Problem, dass es nicht nur an Schwimmernachwuchs, sondern auch an Schwimmlehrernachwuchs mangelt. Diese brauchen einen DLRG -Schein und viele Schulen haben Probleme, Lehrer mit einer solchen Qualifikation zu finden.

Und dennoch ist der Andrang auf Freibäder ungebrochen: 2018 verzeichneten die deutschen Freibäder so viele Besucher wie nie zuvor – kein Wunder in solch einem heißen Sommer. Doch auch die Schwimm-Meister in den Freibädern sind überlastet und können sich vor Überstunden kaum retten.

DLRG-Nachwuchs in Hagen

Der Rettungsschwimmer-Nachwuchs kommt bei den deutschen Meisterschaften in Hagen zusammen – und macht untereinander in zahlreichen Disziplinen die schnellsten Schwimmer aus. Ob beim Hindurchtauchen unter einem Hindernis oder bei der Rettung einer Kunststoff-Puppe: Alle Disziplinen simulieren Szenarien, die in der Wirklichkeit Leben retten können.

800.000 DLRG -Mitglieder, 1.200 Meisterschaftsteilnehmer und zahlreiche ehrenamtliche Helfer – Rettungsschwimmen wird in Deutschland von einer breiten Basis gelebt. Damit das auch in Zukunft funktioniert, müssen Schwimmbäder allerdings saniert und erhalten bleiben – dann kann der Ausrichtungsort der deutschen Meisterschaften in Zukunft auch wieder besser geplant werden.

Stand: 11.10.2019, 17:03