Schach-WM in Singapur Titelverteidiger Ding gewinnt Auftakt gegen Favorit Gukesh Stand: 25.11.2024 15:07 Uhr

Titelverteidiger Ding Liren hat am Montag (25.11.2024) überraschend die erste Partie der Schach-WM in Singapur gewonnen.

Gegen seinen Herausforderer, den als Wunderkind gehandelten Inder Dommaraju Gukesh (18), siegte der Chinese, der im Vorfeld von Depressionen und Schlafstörungen berichtet hatte, nach etwas mehr als vier Stunden.

Zunächst allerdings hatten sich Probleme bei Ding abgezeichnet. Schon nach wenigen Zügen nahm sich der 32-Jährige 35 Minuten Bedenkzeit.

Vor der WM: schwere Phase für Ding

Tatsächlich steckte er vor dem WM-Auftakt in einem Formtief. Der letzte Sieg des Weltmeisters lag fast zehn Monate zurück. "Ich mache mir Sorgen, dass ich sehr hoch verlieren könnte", sagte Ding vor dem ersten Match bei der WM. Sein junger Kontrahent hingegen hatte zuletzt bei der Schacholympiade in Budapest die indische Nationalmannschaft zu Gold geführt, er selbst gewann dabei acht von zehn Partien.

Gukesh im Gaming-Stuhl, Ding im Business-Schreibtischstuhl, lieferten sich über weite Strecken ein enges Match. Je weiter das Duell voranschritt, desto knapper wurde auch für Gukesh die Bedenkzeit. Dies setzte den Inder unter Druck und führte zu Fehlern, die der erfahrene Ding ausnutzte.

Der als Favorit gehandelte Gukesh, der zudem den Vorteil der Eröffnung genossen hatte, legte schließlich nach 42 Zügen die Hände vors Gesicht und gab entnervt auf.

Maximal 14 Partien

Die WM wird bis zum 15. Dezember ausgetragen. In maximal 14 klassischen Partien treten Ding und Gukesh gegeneinander an. Ein Sieg gibt einen Punkt, ein Remis 0,5 Punkte. Wer zuerst 7,5 Punkte hat, ist Weltmeister. Steht es 7:7, geht es in den Tiebreak in immer kürzer werdenden Zeitformen.

Die Nummer eins der Welt, der Norweger Magnus Carlsen, verzichtete erneut auf die WM. Er sagte: "Ich bin nicht motiviert, noch ein WM-Match zu bestreiten. Aus historischen Gründen wäre es interessant, aber es gäbe für mich nicht viel zu gewinnen." Schon 2023 hatte Carlsen nicht teilgenommen, als sich Ding gegen den Russen Jan Nepomnjaschtschi im Tiebreak durchsetzte.