Usbeke Abdusattorow wird Schnellschach-Weltmeister

Der Norweger Magnus Carlsen, der zwei Wochen nach seiner Titelverteidigung im klassischen Schach das Feld lange angeführt hatte, wurde nur Dritter. "Das ist ein großer Sieg, aber ich werde noch besser spielen" , kündigte der Teenager aus Usbekistan im norwegischen Fernsehen an. Am Ende hatte Abdusattorow von jenen vier Spielern, die in 13 Runden 9,5 Punkte erzielt hatten, die beste Wertung.