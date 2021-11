Nach 45 Zügen und knapp vier Stunden Spielzeit endete ein ausgeglichenes Auftaktspiel mit einem dreifachen Stellungswechsel, der ein Remis nach sich zieht.

Nepomnjaschtschi wählte im ersten Aufeinandertreffen die Spanische Eröffnung und brachte Carlsen, der auch achtmaliger Weltmeister im Schnell- und Blitzschach ist, immer wieder ins Grübeln. Der Weltmeister Carlsen spielte Schwarz und bot im achten Zug ein Bauernopfer an, das den meisten Kommentatoren neu und bisher fast nur in Partien zwischen starken Computerprogrammen gespielt worden war. Auch in der Folge ging es spektakulär weiter: Bereits nach 15 Zügen kam es zum Damentausch der beiden Großmeister.