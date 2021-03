Rugby steht in England in Sachen Popularität dem Fußball wenig nach. Dementsprechend groß war die Resonanz, als Steve Thompson, früherer englischer Nationalspieler, im vergangenen Dezember bekanntgab, dass er an beginnender Demenz erkrankt sei.

Thompson gewann 2003 mit England den Weltmeistertitel, im Finale gegen Australien leitete er mit seinem Einwurf den entscheidenden Treffer ein. An den größten Moment seiner Karriere kann sich der heute 43 Jahre alte Thompson nicht mehr erinnern, wie er dem Guardian erzählte.

Demenzerkrankungen bei Rugby-Profis: "Tickende Zeitbombe"

Thompson ist einer von zahlreichen früheren Rugby-Profis, die sich einer Klage gegen den Weltverband sowie gegen die Verbände aus England und Wales angeschlossen haben. Bei allen wurden traumatische Gehirnverletzungen diagnostiziert, bei einigen auch beginnende Demenz mit Verdacht auf chronisch-traumatische Enzephalopathie (CTE):

Eine spezielle Form der Demenzerkrankung, die infolge von Gehirnverletzungen auftritt ("Boxer-Syndrom"). Hervorgerufen durch Erschütterungen und Schläge, die nicht nur, aber vor allem auf den Kopf einwirken - etwa nach einem harten Tackle beim Rugby.

Die Profiverbände, so die Anklage, hätten die Spieler nicht ausreichend vor den Risiken geschützt, und vor allem nicht vor möglichen Spätfolgen. Die Anwaltsfirma, die die inzwischen 150 Spielerinnen und Spieler vertritt, sprach von einer " tickenden Zeitbombe " für den Rugbysport, das Ausmaß der gesundheitlichen Schäden würde oft erst weit nach dem Karriereende sichtbar. Auch seriöse britische Medien wie der Guardian haben eine " Demenz-Krise im Rugby " ausgerufen.

Neuer Schnell-Test für Kopfverletzungen

Angesichts der prominenten Fälle mit Erkrankungen, darunter weitere frühere Nationalspieler aus England und Wales, sehen sich die Verbands-Oberen im Rugby zunehmend in der Defensive. Die englische Rugby Football Union beteiligte sich unter anderem an der Finanzierung eines medizinischen Feldversuchs, der nun einen möglichen ersten Erfolg vorweisen kann:

Ein Team von der Universität Birmingham hat einen Schnell-Test entwickelt, bei dem über eine Speichel-Probe innerhalb von Minuten nachgewiesen werden kann, ob Spieler eine mögliche Gehirnverletzung davongetragen haben. Direkt am Spielfeldrand, oder in der Kabine - damit soll verhindert werden, dass Spieler mit einer Gehirnerschütterung wieder aufs Feld gehen.

Das Neurowissenschaftsteam aus Birmingham hat den Speicheltest über zwei Spielzeiten in der Rugby-Premiership getestet, bei Profis, die mit Verdacht auf Kopfverletzungen behandelt wurden. Über einen speziellen DNA -Marker im Speichel konnten damit mögliche Gehirn-Traumata diagnostiziert werden, mit einer 94-prozentigen Genauigkeit.

Möglicher "Game-Changer" - nicht nur im Rugby

Professor Antonio Belli, Leiter der Studie, sprach gegenüber der BBC von einem "Game-Changer". Bislang musste zur Diagnose auf Bluttests im Labor zurückgegriffen werden. Der neue Speichel-Test könnte im Rugby schon in der kommenden Saison zum Einsatz kommen, teilte der Verband mit. Der Test sei aber auch in anderen Sportarten und Berufsfeldern denkbar, so die Verantwortlichen der Studie aus Birmingham. Sie kündigten weitere Feldversuche an, bei Kontaktsportarten und im Fußball.

Diskussion um Kopfverletzungen auch im Fußball

Auch im englischen Fußball sind Gehirnschäden und Demenz als mögliche Spätfolgen einer Profikarriere zuletzt stärker in den Fokus gerückt. In der Premier League läuft seit Februar ein Pilotprojekt, bei dem bis zu zwei zusätzliche Auswechslungen erlaubt sind, sollte bei Spielern ein Verdacht auf eine Kopfverletzung vorliegen. Die Regelung gilt auch für die zwei höchsten Spielklassen im Frauenfußball.

Erkrankungen bei englischen WM-Helden

Befeuert wurde die Diskussion durch Demenzerkrankungen bei englischen Fußballlegenden, wie den im vergangenen Jahr verstorbenen 1966er-Weltmeistern Nobby Stiles und Jack Charlton. Auch Jacks Bruder Bobby Charlton leidet an Demenz.

Bei Stiles wurde im Rahmen einer vorgenommenen Gehirn-Autopsie die spezielle Demenzform CTE festgestellt. Stiles' Sohn Jon, selbst langjähriger Fußballprofi, klagte die FA, den englischen Fußball-Verband, an: Es gebe keinen Zweifel daran, dass die Demenzerkrankung seines Vaters auf die vielen Kopfbälle während seiner Fußballkarriere zurückzuführen sei. Obwohl der direkte neurowissenschaftliche Nachweis darüber schwierig sei, wie auch die Mediziner nach der Autopsie bei Stiles betonten.

Kopfbälle im Fokus - Trainingsverbot für Kinder in Großbritannien

Claus Reinsberger, Neurologe und Mitglied im Medizinerstab des Deutschen Fußball-Bundes, kritisierte in einem Spiegel-Bericht, dass der Zusammenhang von Kopfbällen und Schädel-Hirn-Traumata nicht ausreichend geklärt sei. Die Gefahr für Hochleistungssportler sei aber generell nicht zu unterschätzen, etwa im Bob- und Schlittensport, wo gewaltige Fliehkräfte wirkten.

Dennoch hat der englische Fußball-Verband besonders das Kopfballspiel im Fokus, bereits seit dem vergangenen Jahr sind auf der Insel im Training bei Kindern bis zur U11 Kopfbälle verboten.

Ex-Nationalspieler Sutton: "Betrifft eine ganze Generation"

Der Druck steigt, auch auf die Verantwortlichen im Fußball, nachdem eine britische Studie bereits vor zwei Jahren zu dem Ergebnis kam, dass Profis auf der Insel ein mehr als dreimal höheres Risiko hätten, an Demenz zu sterben. Spielergewerkschaft und Fußball-Verband haben Untersuchungen zur Demenz-Gefahr mit 250.000 Pfund unterstützt.

Doch Chris Sutton, ehemaliger Nationalspieler, reicht dies nicht: " Die Verbände sind weit davon entfernt, das Problem ernsthaft anzugehen ", sagte Sutton im Guardian. Im Rahmen einer Parlamentsanhörung forderte er weitere Maßnahmen. " Hunderte, wenn nicht Tausende Spieler sind an Demenz gestorben, dies betrifft meine ganze Generation. Die Regierung muss einschreiten. Sonst werden weitere Tausend sterben. "

Stand: 24.03.2021, 15:30