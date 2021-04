Ruder-EM - Gold für Zeidler, Achter geht leer aus

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat zum zweiten Mal in seiner Karriere EM-Gold gewonnen. Der Einer-Spezialist setzte sich auf dem Lago di Varese mit einer halben Bootslänge Vorsprung gegen Vorjahressieger Sverri Nielsen aus Dänemark und den Polen Natan Wegrzycki-Szymczyk durch.

Nach einem schwachen Vorlauf war Zeidler über den Hoffnungslauf weitergekommen. Der Senkrechtstarter war erst 2016 vom Schwimmen zum Rudern gewechselt und wurde bereits drei Jahre später Welt- und Europameister. Im Vorjahr hatte er bei der EM in Posen nur Platz vier erreicht. "Dieses Rennen gibt Selbstvertrauen" , kommentierte Zeidler. Er sieht aber noch Steigerungspotenzial: "Mit dem Finale bin ich zufrieden, aber nicht mit dem gesamten Wochenende. Ich brauche Rennpraxis und muss vom Kopf her ruhiger bleiben."

Deutschland-Achter nur Vierter

Für den Deutschland-Achter hat die Olympia-Saison dagegen mit einem Fehlstart begonnen. Im Finale kam die Crew um Schlagmann Hannes Ocik nicht über den vierten Rang hinter Großbritannien, Rumänien und den Niederlanden hinaus. Damit verpasste das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) erstmals seit den Olympischen Spielen von Peking 2008 einen Podestplatz bei internationalen Titelkämpfen.

Osborne/Rommelmann holen EM-Silber

Jason Osborne und Jonathan Rommelmann haben Silber gewonnen. Das Duo landete im Leichtgewichts-Doppelzweier im Finale hinter Weltmeister Irland. Bronze ging an Vorjahressieger Italien. Osborne/Rommelmann hatten 2019 den EM-Titel und WM-Bronze geholt. Bei der vergangenen EM in Posen gewannen sie ebenfalls Silber. Osborne ist auch als Radfahrer erfolgreich und will nach den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) Profi werden. Der Frauen-Doppelvierer gewann die Bronze-Medaille.

