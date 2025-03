3. Liga Zwei Eckenvarianten: Verl überlistet Bielefeld Stand: 08.03.2025 18:34 Uhr

Die Siegesserie von Arminia Bielefeld ist gerissen. Am 27. Spieltag der 3. Liga unterlag die Arminia dem SC Verl im OWL-Duell mit 2:1 (2:1), weil die Verler den DSC zwei Mal überraschten.

Von Lukas Thiele

Berkan Taz (36.) und Timur Gayret (45.+1) trafen jeweils nach Eckenvarianten für den SC Verl, die damit nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge wieder einen Erfolg feierten und den achten Tabellenplatz festigen. Die Verler haben nun 40 Zähler auf dem Konto.

Arminia Bielefeld, für die Maximilian Großer in der achten Minute der Nachspielzeit traf, musste dagegen nach fünf Siegen am Stück wieder eine Pleite einstecken und hat es verpasst, näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Mit 43 Punkten steht die Arminia auf Rang vier, fünf Punkte hinter dem Dritten Energie Cottbus.

Arminia dominant, aber harmlos

Die Arminia begann erwartet selbstbewusst und riss das Spiel zu Beginn an sich. Verl setzte mit Physis dagegen und hielt den DSC so erfolgreich vom eigenen Tor fern. Sam Schreck (6.) und Mael Corboz (15.) zielten aus der Distanz zu zentral.

Mitte der ersten Halbzeit schafften es die Verler, sich im Bielefelder Druck zu befreien und kamen auch direkt zur ersten Großchance. Tom Baack tauchte frei im Strafraum auf, doch Bielefelds Maximilian Großer warf sich im letzten Moment noch in den Schuss (22.).

Verl zwei Mal trickreich

Tatsächlich mauserte sich der SC Verl nun zur besseren Mannschaft, hatte mehr Ballbesitz und gewann auch mehr Zweikämpfe. In der 36. Minute zeigten die Gastgeber dann, was sie sich im Training erarbeitet haben. Nach einer kurzen Eckenvariante stecke Marcel Benger den Ball an der Strafraumkante durch auf den völlig freistehenden Taz, der trocken ins lange Eck zur Verler Führung traf.

Wer nun dachte, das sei die einzige Eckenvariante in der Verler Trick-Kiste, sah sich kurz vor der Pause getäuscht. Denn Verl überlistete die Arminia schon wieder. Wieder wurde die Ecke kurz ausgeführt. Dieses Mal folgte ein Pass in den Rückraum, wo Gayret frei stand und flach ins linke Eck traf (45.+1).

Kersken rettet gegen Gayret

Kurz nach der Pause wäre Gayret beinahe wieder zur Stelle gewesen. Seine wuchtigen Versuch lenkte DSC-Torwart Jonas Kersken aber noch über die Latte (54.). Auf der Gegenseite zielte Corboz knapp zu hoch (58.).

Insgesamt gestaltete sich die zweitze Halbzeit augeglichen. Beide Mannschaften spielten nach vorne. Bielefeld drängte auf den Anschluss, Verl wollte die Entscheidung. In der Schlussphase erarbeitete sich die Arminia noch einmal Feldvorteile.

Die Verler Abwehr stand jedoch stabil. Und so dauerte es bis zur achten Minute der Nachspielzeit, ehe die Arminia doch noch zum Anschluss traf. Großer stocherte den Ball nach einem Freistoß ins Tor. Kurz danach war jedoch Schluss.

Bielefeld empfängt Saarbrücken zum Topspiel

In der 3. Liga steht nun eine englische Woche an. Der SC Verl reist am Dienstag (11.03.2025, 19 Uhr) zum Tabellenletzten SpVgg Unterhaching. Zur selben Zeit steigt in Bielefeld das Spitzenspiel des Spieltags, wenn der Tabellenzweite 1. FC Saarbrücken bei der Arminia gastiert.

Unsere Quellen: