WDR-Sport WTT Tour: Boll gewinnt Tischtennis-Turnier in Doha

WTT Tour: Boll gewinnt Tischtennis-Turnier in Doha Stand: 20.01.2024 18:33 Uhr

Timo Boll hat im Kampf um ein Olympia-Ticket ein Ausrufezeichen gesetzt und sich den Titel beim Tischtennis-Turnier geholt.

Beim WTT Contender in Katar setzte sich der 42-Jährige am Samstag im Finale gegen den Japaner und Weltranglisten-Elften Tomokazu Harimoto mit 4:3 (8:11, 11:9, 11:6, 6:11, 8:11, 11:9, 11:8) durch.

Boll zurück in den Top 50 der Welt

Tags zuvor hatte er im Halbfinale bereits den Weltranglistensiebten Lin Yun-Ju (Taiwan) mit 3:2 (5:11, 11:4, 7:11, 11:9, 11:5) geschlagen. "Ich bin selbst etwas überrascht. Aber ich freue mich zu sehen, dass ich mich, wenn ich einmal in den Turnier-Flow reinfinde, wieder zu steigern weiß. Das hat heute Spaß gemacht", hatte er nach seinen Halbfinalsieg gesagt.

Mit seinem Siegeszug in Doha wird der Düsseldorfer Bundesligaspieler einen großen Sprung nach vorne in der Weltrangliste machen. Er erhält für den Titel 400 Punkte und kehrt damit in die Top 50 zurück. Damit verbesserte seine Aussichten auf einen Startplatz bei Olympia in Paris deutlich.

Zuletzt viele Verletzungen

Nach einer Schulterverletzung war Boll in der Weltrangliste weit zurückgefallen, derzeit wird der EM-Rekordsieger nur auf Platz 182 geführt. Im Kampf um ein Olympiaticket muss sich Boll gegen die starke Konkurrenz um Dimitrij Ovtcharov, Dang Qui und Patrick Franziska beweisen. Vor Paris steht die Team-WM in Busan/Südkorea als erster Saisonhöhepunkt an (16. bis 25. Februar) an.

Boll, der in Paris zum siebten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen möchte, hat im Herbst seiner Karriere vermehrt mit Verletzungen zu kämpfen. Vor seiner jüngsten Schulterverletzung hatte er bei der WM 2021 in Houston eine Zerrung des Bauchmuskels erlitten. Trotz der Verletzung gewann Boll dort sein zweites WM-Bronze im Einzel.