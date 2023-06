WDR-Sport Wimbledon-Aus für Jan-Lennard Struff - auf dem Höhepunkt ausgebremst Stand: 29.06.2023 16:52 Uhr

Aufgrund einer Verletzung muss Jan-Lennard Struff seine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon absagen. Dabei wurde er dort so hoch wie noch nie gehandelt.

So sehr wie auf die Auslosung für die erste Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon dürfte sich Jan-Lennard Struff wahrscheinlich noch nie gefreut haben wie in diesem Jahr. Der 32-Jährige befand sich in der Vorbereitung in Topform, verfehlte bei seiner Finalniederlage gegen Frances Tiafoe beim Rasenturnier in Stuttgart nur knapp den ersten Titel auf der ATP-Tour seiner Karriere. An Nummer 20 wurde die 21 der Weltrangliste gesetzt, die Wahrscheinlichkeit war also hoch, dass er in die ersten Runden als Favorit gehen würde. Doch dann kam die ganz große Enttäuschung.

Schmerzen begleiten Struff schon einige Wochen

Wenn am Freitag (30.06.2023) die Paarungen ermittelt werden, wird der Name Struffs nicht dabei sein. Aufgrund einer Hüftverletzung muss der Warsteiner seine Teilnahme in Wimbledon - das Turnier beginnt am kommenden Montag (03.07.2023) - absagen. "Richtig. Er hat heute morgen rausgezogen, er hat Schmerzen in der Hüfte. Er hat zuletzt viel gespielt, das hat schon in Stuttgart begonnen, dass er was gespürt hat In Halle auch", sagte sein Manager Corrado Tschaubuschnig dem "SID".

In Halle war Struff im Achtelfinale in einem hochklassigen Match knapp am späteren Turniersieger Alexander Bublik, der auch Alexander Zverev im Halbfinale bezwang, gescheitert. Es war vorerst sein letztes Spiel - dabei war Struff richtig gut drauf. "Das ist schade, aber nichts wirklich Gravierendes", beschwichtigte Tschabuschnig immerhin.

Das Ziel war Wiedergutmachung nach French-Open-Enttäuschung

Struff spielt die beste Saison seiner Karriere, fast 71 Prozent seiner Matches konnte er im Jahr 2023 gewinnen. Das brachte ihn zweimal in ein Endspiel, bei drei Turnieren ins Halbfinale. Nun hatte er sich in Wimbledon ebenfalls Großes vorgenommen. Mit einem guten Ergebnis hätte er erstmals den Sprung unter die Top 20 der Welt schaffen können.

Schon nachdem Struff bei den French Open überraschend in der ersten Runde gescheitert war, blickte er auf die Rasenturnier mit dem Höhepunkt in London. "Ich habe Bock auf die beiden deutschen Turniere und habe Bock auf Wimbledon. Die Saison ist bisher gut, daran will ich anknüpfen", sagte Struff damals. Doch nun muss er zuschauen, wie die besten Tennisspieler um den Titel auf dem heiligen Rasen spielen werden.