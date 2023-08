WDR-Sport Westfalenpokal: Preußen Münster siegt deutlich gegen Cheruskia Laggenbeck Stand: 12.08.2023 17:51 Uhr

Der SC Preußen Münster ist mit einem klaren Sieg gegen Cheruskia Laggenbeck aus der Kreisliga A in die zweite Runde des Westfalenpokals eingezogen.

Der Drittliga-Aufsteiger setzte sich am Samstagnachmittag in Ibbenbüren deutlich mit 14:1 durch. Im Vergleich zum Drittliga-Auftakt wechselte Trainer Sascha Hildmann ordentlich durch und ließ einzig Thorben Deters und Max Schulze Niehues in der Startelf.

Zur Pause führte Münster nach Toren von Lukas Frenkert (11./45.+3), Deters (15.), Marvin Benjamins (18./39.), Andrew Wooten (23.) und Darius Ghindovean (38./42.) mit 8:0. Nach dem Seitenwechsel legte Wooten drei weitere Treffer nach (55./58./68.). Außerdem trafen Niko Koulis (64.) und Malik Batmaz (79.) für Münster, Fabian Harte erzielte den Ehrentreffer der Gastgeber (72.).