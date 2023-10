WDR-Sport Wattenscheid-Sportvorstand Pozo y Tamayo tritt zurück Stand: 31.10.2023 08:21 Uhr

Christian Pozo y Tamayo, seit 2019 Vorstand für Sport, Medien und Kommunikation bei der SG Wattenscheid 09, ist zurückgetreten. Er will einen Neuanfang beim Fußball-Oberligisten ermöglichen, der sportlich am Abgrund steht.

So erklärte Pozo y Tamayo am Montag (30.10.2023) auf der Vereins-Webseite seine Entscheidung: "Ein Neuanfang kann sehr viel Energie freisetzen. In der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, braucht die Mannschaft unbedingt diesen Neuanfang. Momentan haben wir vier Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Noch ist der Abstand nicht zu groß. Daher hoffe ich, so den nötigen Impuls setzen zu können."

Der 42-Jährige hatte sich bereits zwischen 2005 und 2008 ehrenamtlich als Pressesprecher an der Lohrheide engagiert. Zwischenzeitlich war er unter anderem Videoanalyst beim VfL Bochum, bevor er vom damaligen Wattenscheid-Trainer Farat Toku im November 2019 zurückgeholt wurde.

Pozo y Tamayo war maßgeblich am Wiederaufbau der SGW nach der Insolvenz beteiligt. Es gelang mit Coach Christian Britscho der Aufstieg in die Regionalliga West, die Klasse konnte jedoch nicht gehalten werden.

In der Oberliga Westfalen verlor die SG Wattenscheid, mit nur vier Zählern aus zwölf Partien Tabellenschlusslicht, mit 0:2 gegen den TuS Ennepetal.