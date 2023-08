WDR-Sport "Vom ersten Tag zeigen, dass wir mehr wollen" - Alonso macht Leverkusen Beine Stand: 11.08.2023 12:40 Uhr

Vor dem Spiel bei Viertligist Teutonia Ottensen im DFB-Pokal hat Xabi Alonso die Spieler von Bayer Leverkusen aufgefordert, die Partie ernst zu nehmen. Das Erstrunden-Aus im Vorjahr sei dabei ein Vorteil.

Von Sebastian Hochrainer

Xabi Alonso ist es aus seiner aktiven Karriere gewöhnt, auf Erfolg gepolt zu sein. Unter anderem wurde er Welt- und Europameister, gewann zweimal die Champions League, dazu wurde er in Deutschland und Spanien Meister und Pokalsieger. Als Trainer muss der 41-Jährige noch auf Titel warten, doch er arbeitet daran, dass sich das möglichst bald ändert.

Alonso will seinen Aufstieg mit Leverkusen fortsetzen

Nachdem Alonso in der vergangenen Saison Gerardo Seoane als Trainer bei Bayer Leverkusen abgelöst hat, beginnt am Samstag (12.08.2023) mit dem Pokalspiel bei Teutonia Ottensen seine erste komplette Spielzeit bei der Werkself. Schon in seinen ersten Monaten führte der Spanier den Verein in der Liga aus dem Abstiegskampf ins europäische Geschäft und ins Halbfinale der Europa League - doch das reicht ihm nicht.

"Wir haben einen neuen Kader und gehen mit viel Vorfreude in die neue Saison. Wir wollen im Pokal und in der Europa League so weit wie möglich kommen und auch in der Liga erfolgreicher sein", sagte Alonso. "Aber wir müssen vom ersten Tag an zeigen, dass wir mehr wollen. Egal, gegen welchen Gegner."

Elversberg als Warnung

Der einstige Weltstar fordert seine Spieler also auf, beim Viertligisten Ottensen (das Spiel findet am Millerntor auf St. Pauli statt) ihr Topniveau abzurufen. Unterstützen soll dabei die Leverkusener Erfahrung aus dem Vorjahr, als es - noch ohne Alonso - das Erstrunden-Aus beim damaligen Drittligisten SV Elversberg gab. "Diese Situation im letzten Jahr kann uns helfen. Die Spieler wissen, was passieren kann. Das ist ein Weckruf für uns", sagte Alonso.

Der Trainer selbst hat ebenfalls für einen solchen gesorgt, als er in der Vorwoche recht überraschend seinen Vertrag bis 2026 verlängerte. "Ich bin glücklich hier, die Vision des Klubs ist mir sehr wichtig und ich spüre, dass das der richtige Ort für meine Entwicklung ist", sagte Alonso. Er habe "das Gefühl, dass alle die gleichen Ziele haben". Die Gerüchte, dass er auch zu einem europäischen Topklub wechseln könne, habe er auch gelesen. "Aber gerade will ich hier arbeiten", sagte Alonso.

"Hohe Ambitionen" ohne konkretes Ziel

Worauf er genau in der nächsten Saison hinarbeitet, wollte er aber nicht konkretisieren. "Im August sind wir alle Meister, aber im August gibt es keine Titel. Es ist zu früh um über den Mai zu sprechen", sagte Alonso. "Wir fühlen uns gut und sind zu 100 Prozent bereit - aber wir müssen ruhig bleiben und Schritt für Schritt gehen. Wir haben hohe Ambitionen." Und die will er beim Viertligisten Ottensen mit seinem Team unterstreichen.