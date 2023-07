WDR-Sport Volleyball, Hockey, Rad und mehr - Große Sport-Sause in NRW Stand: 31.07.2023 21:02 Uhr

Der August wird DER Sport-Monat in Nordhrein-Westfalen. Eine WM, mehrere EMs und dazu Highlights im Basketball oder Radsport warten auf die Fans. Und natürlich kommt auch der Fußball nicht zu kurz. Ein ausgesuchter Überblick.

Den Auftakt bei den Groß-Events macht Mitte August die Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen. Die Gruppe C der EM-Vorrunde findet ab 17. August für das deutsche Team im Düsseldorfer Castello statt. Die Gegner auf dem Weg in die K.o.-Runde heißen Griechenland, Aserbaidschan, Schweden, Tschechien und Türkei. Die Spiele ab dem Achtelfinale finden dann in Belgien und Italien statt.

Heiße Titelkandidaten sind die Hockey-Nationalmannschaften der Männer und Frauen bei der Europameisterschaft ab 18. August im Mönchengladbacher Hockey-Park. In der Gruppenphase können maximal 9.000 Zuschauer bis zu vier Spiele pro Tag sehen. Weltmeister und Mitfavorit Deutschland steigt bei den Männern am 19. August (18 Uhr) gegen Wales ins das Turnier ein. Die Frauen haben am Abend zuvor (19.30 Uhr) ihr erstes Gruppenspiel gegen Schottland.

Kanu-WM und Deutschland-Tour

Canadier-Fahrer Sebastian Brendel

Das Who-is-who des Kanu-Rennsports trifft sich ab dem 23. August auf der Regattabahn im Sportpark Duisburg zur Weltmeisterschaft. Kanuten und Para-Kanuten aus knapp 100 Nationen kämpfen um 42 Titel. Die WM ist nicht für die deutschen Kanuten mit Weltmeister und Olympiasieger Sebastian Brendel ein wichtiger Meilenstein zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Der Ruder-Nachwuchs geht Ende August zur U23-Europameisterschaft in Krefeld aufs Wasser.

Spitzen-Radsport bekommen die Fans Ende August im Sauerland zu sehen. Die Deutschland-Tour macht Station in NRW. Die 3. Etappe endet am 25. August in Winterberg. Einen Tag später geht es für den Tross, unter anderem mit dem deutschen Top-Team BORA - hansgrohe, von Arnsberg nach Essen mit einer Sprint-Ankunft mitten in der Essener Innenstadt.

Sport-Events im August in NRW Datum Wettbewerb Sportart Ort 23.-27.8. Weltmeisterschaft Kanu und Para-Kanu Duisburg 17.-24.8. Europameisterschaft Volleyball (Frauen) Düsseldorf 18.-27.8. Europameisterschaft Hockey (Frauen und Männer) Mönchengladbach 24.-27.8. Turnier der Sieger Reiten (Dressur, Springen) Münster 25.-26.8. Deutschland-Tour Radsport Winterberg, Arnsberg, Essen 26.-27.8. Europameisterschaft Kanu (U23) Krefeld

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder beim Freiwurf

Und wer von den großen Events noch nicht genug hat: Neben dem Fußball kommen im August auch Basketball, Handball, American Football oder Tischtennis zum Zug. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit Kapitän Dennis Schröder bestreitet im Bonner Dome gegen Schweden (5.8., 20.30 Uhr) ihren ersten Test für die WM Ende August in Asien.

Im Tennis (Tennispark Bärchen Versmold, TC Bredeney) oder American Football (RheinFire) sind im August Teams aus NRW Ende des Monats an den Entscheidungen um Titel beteiligt. Die Handball- und Tischtennis-Bundesliga starten unter anderem mit Traditionsteams aus NRW wie dem VfL Gummersbach oder Borussia Düsseldorf in die neue Saison. Und natürlich ist auch König Fußball am Start: Die neue Bundesliga-Saison hat am 19. August gleich im Abendspiel das NRW-Duell Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln im Angebot. Und für Freunde der "Bielefeld-Verschwörung": Am selben Tag treten erstmals seit 2015 die beiden (ost-)westfälischen Rivalen Arminia Bielefeld und Preußen Münster in einem Pflichtspiel gegeneinander an.