WDR-Sport Volleyball: Düren schlägt Berlin, Niederlagen für Aachen und Münster Stand: 08.02.2025 22:24 Uhr

Die Powervolleys Düren haben in der Volleyball-Bundesliga der Männer einen Sieg gegen den VCO Berlin gefeiert. In der Frauen-Bundesliga kassierten Aachen und Münster Niederlagen.

Die Dürener haben einen ambitionierten Plan aufgestellt, einen "18 Punkte Plan". Wollen die Dürener ihre Ausgangslage vor den Playoffs noch verbessern, müssen sie die verbleibenden sechs Hauptrundenspiele alle gewinnen. So steht es in einem Beitrag auf der Website der Powervolleys.

Am Samstag (08.02.2025) machten die Dürener den ersten Schritt und besiegten dden VCO Berlin in eigener Halle mit 3:1-Sätzen (23:25, 25:16, 25:29, 25:18). Dabei hatten die Powervolleys nur im ersten Satz Probleme, den sie knapp abgeben mussten. Danach übernahm Düren jedoch die Kontrolle und ließ in keinem Satz mehr etwas anbrennen.

Für die Powervolleys war es der erste Sieg nach zuvor zwei Niederlagen. In der Tabelle bleiben die Dürener mit elf Siegen nach 19 Spielen auf Rang Sieben. Der VCO Berlin hat erst einen Saisonsieg gefeiert und ist Letzter.

Niederlagen für Aachen und Münster

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen haben die Ladies in Black Aachen den nächsten Rückschlag kassiert. Dem MTV Stuttgart unterlagen die Aachenerinnen am Samstag in fremder Halle klar mit 0:3 (16:25, 17:25, 18:25). In der Tabelle belegen die Ladies in Black mit vier Siegen aus 19 Spielen den vorletzten Tabellenplatz.

Einen Rang über Aachen steht der USC Münster, der am Samstag ebenfalls eine Niederlage einstecken musste. Gegen den Dresdner SC unterlag Münster knapp mit 2:3 (25:21, 25:23, 25:27, 20:25, 9:15).