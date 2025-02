WDR-Sport Volleyball: Düren schlägt auch Karlsruhe - Aachen und Münster verlieren Stand: 09.02.2025 17:47 Uhr

Die Powervolleys Düren haben in der Volleyball-Bundesliga der Männer zwei Siege gefeiert. In der Frauen-Bundesliga kassierten Aachen und Münster Niederlagen.

Die Dürener haben einen ambitionierten Plan aufgestellt, einen "18 Punkte Plan". Wollen die Dürener ihre Ausgangslage vor den Playoffs noch verbessern, müssen sie die verbleibenden sechs Hauptrundenspiele alle gewinnen. So steht es in einem Beitrag auf der Website der Powervolleys.

Am Samstag (08.02.2025) machten die Dürener den ersten Schritt und besiegten den Tabellenletzten VCO Berlin in eigener Halle mit 3:1-Sätzen (23:25, 25:16, 25:19, 25:18). Dabei hatten die Powervolleys nur im ersten Satz Probleme, den sie knapp abgeben mussten. Danach übernahm Düren jedoch die Kontrolle und ließ in keinem Satz mehr etwas anbrennen.

Einen Tag später holten die Dürener ihren zweiten Sieg des Wochenendes: Vor 1.430 Zuschauern in heimischer Halle besiegten die Powervolleys den SSC Karlsruhe souverän mit 3:0 (25:19, 25:19, 25:14). Nach 70 Spielminuten war das Duell mit dem Tabellenzehnten aus Baden am Sonntag entschieden.

Die Powervolleys verbuchten somit zwei Siege an einem Wochende, nachdem sie zuvor zwei Bundesliga-Niederlagen in Serie kassiert hatten. In der Tabelle belegen die Dürener mit zwölf Siegen nach 20 Spielen vorerst den siebten Rang.

Niederlagen für Aachen und Münster

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen haben die Ladies in Black Aachen den nächsten Rückschlag kassiert. Dem MTV Stuttgart unterlagen die Aachenerinnen am Samstag in fremder Halle klar mit 0:3 (16:25, 17:25, 18:25). In der Tabelle belegen die Ladies in Black mit vier Siegen aus 19 Spielen den vorletzten Tabellenplatz.

Einen Rang über Aachen steht der USC Münster, der am Samstag ebenfalls eine Niederlage einstecken musste. Gegen den Dresdner SC unterlag Münster knapp mit 2:3 (25:21, 25:23, 25:27, 20:25, 9:15).

Unsere Quellen: