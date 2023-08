WDR-Sport Virkus bestätigt: Elvedi in Gladbach vor Abgang Stand: 09.08.2023 21:23 Uhr

Borussia Mönchengladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus rechnet mit einem zeitnahen Abschied von Innenverteidiger Nico Elvedi.

"Nico hat nach acht Jahren den Wunsch geäußert, den Verein wechseln zu wollen. Wir haben gesagt, dass wir nur Spieler haben wollen, die sich zu 100 Prozent committen", sagte Virkus am Mittwoch bei einer Talkrunde der "Rheinischen Post": "Wir sind in Gesprächen mit Klubs. Es wird eine Entscheidung in den nächsten zwei Wochen geben, einen Zeitpunkt kann ich noch nicht nennen."

Der Schweizer WM-Teilnehmer Elvedi war im Jahr 2015 vom FC Zürich nach Mönchengladbach gekommen und entwickelte sich zum Stammspieler. In der vergangenen Saison absolvierte er 32 Bundesligaspiele, sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2024. Medienberichten zufolge soll Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers Interesse an dem 26-Jährigen haben.

Virkus betonte bei der Veranstaltung der Rheinischen Post weiter, dass ein Verkauf von Mittelfeldspieler Manu Kone nicht geplant sei. Europäische Spitzenklubs sollen den 22 Jahre alten Mittelfeldspieler auf dem Zettel haben. Der Franzose ist bei der Borussia noch bis Juni 2025 unter Vertrag.