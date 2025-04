WDR-Sport Viktoria Köln verliert bei Aufstiegsaspirant Cottbus Stand: 19.04.2025 15:55 Uhr

Der FC Viktoria Köln hat in der 3. Liga nach der zweiten Niederlage in Folge den Anschluss zu den Aufstiegsrängen verloren.

Die Domstädter mussten sich am Samstag bei Energie Cottbus mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und haben nun acht Punkte Rückstand auf die drittplatzierten Lausitzer. Timmy Thiele (47.) erzielte das einzige Tor des Tages.

Köln dank Dudu ohne Gegentor zur Pause

Die Viktoria musste gezwungenermaßen auf die beiden gesperrten Said El Mala (5. Gelbe Karte) und Enrique Lofolomo (Gelb-Rot) verzichten. Neu dabei im Vergleich zur Niederlage gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Sonntag waren Niklas May, Tobias Eisenhuth und Sidney Lopes Cabral.

Die erste Gelegenheit des Spiels hatte die Viktoria, als Engelhardt sich aus 30 Metern ein Herz fasste und knapp über die Latte schoss (8.). Für Aufregung sorgte eine Szene in der 16. Minute, als Donny Bogićević mit einem Schuss aus kurzer Distanz Yannik Möker am leicht abgespreizten Arm traf, ein Elfmeterpfiff aber ausblieb. Auf der anderen Seite verbuchte Cottbus in der 21. Minute die erste Torchance, als Axel Borgmann per Direktabnahme den Kölner Karten um gut einen Meter verfehlte.

Gefährlicher wurde es in der 28. Minute, als Dudu zunächst gegen Niko Bretschneider parierte und der Nachschuss des Cottbussers von Eisenhuth auf der Linie geklärt wurde. Die Viktoria hatte zwar mehr Ballbesitz, zu Torchancen kamen aber fast ausschließlich die Hausherren, wenn auch nicht von hochkarätiger Art. Deshalb ging es torlos in die Halbzeitpause.

Thiele schießt Cottbus zum Sieg

Kurz nach der Pause ging Cottbus dann verdient in Führung. Nachdem eine Doppelchance durch Borgmann und Lucas Copado noch von Dudu vereitelt werden konnte (47.), traf Thiele kurz darauf aus acht Metern mit einem flachen Schuss zum 1:0 für die Gastgeber (47.). Und die Elf von Trainer Claus-Dieter Wollitz legte weiter nach. Erneut musste Dudu einen Schuss von Copado mit einer starken Parade abwehren (50.). Die Viktoria musste sich kurz schütteln, fand dann aber wieder zurück ins Spiel und kam zu eigenen Strafraumszenen.

Wirklich gefährlich wurde es aber weiter nur vor dem Kölner Tor. Dudu musste sich bei einem Schlenzer von Bretschneider ganz lang machen (57.). Viktorias Co-Trainer Marian Wilhelm, der anstelle des gesperrten Olaf Janßen auf der Trainerbank saß, reagierte und brachte mit Simon Handle, Robin Velasco und Lex-Tyger Lobinger zwei frische Kräfte (68.). Velasco hatte in der 74. Minute auch eine gute Chance auf den Ausgleichstreffer, scheiterte aber an Torhüter Elias Bethke. Auf der anderen Seite verpasste Möker nur knapp das 2:0 (77.). Auch Engelhardts Kopfball ging knapp am Kölner Tor vorbei (84.). Trotz üppiger Nachspielzeit kam die Viktoria in den Schlussminuten nicht mehr in die Nähe eines Ausgleichstreffers, stattdessen verhinderte Dudu noch einmal das 0:2 durch Maximilian Krauß (90.+4).

Unsere Quelle: