WDR-Sport Viktoria Köln - Pleite in Unterhaching Stand: 26.08.2023 15:58 Uhr

Gebrauchter Tag für Viktoria Köln im Süden der Republik: Im Auswärtsspiel bei der SpVg Unterhaching konnten keine Punkte eingesammelt werden. Das Team von Trainer Olaf Janßen unterlag mit 1:2 (0:1).

Von Olaf Jansen

Keine drei Minuten waren im Hachinger Sportpark gespielt, da hatten die mitgereisten Viktoria-Anhänger bereits den Jubelschrei auf den Lippen. Nach einem Eckball von Donny Bogićević nahm Abwehrmann Christoph Greger die Kugel im Zentrum volley und drosch sie an die Unterkante der Latte. Allerdings trudelte der Ball nicht über die Linie - es blieb beim 0:0.

Bogićević patzt, Haching trifft

Und es "klingelte" auf der anderen Seite: Bogićević spielte an der Mittellinie einen katastrophalen Rückpass, welchen sich Simon Skarlatidis knapp 25 Meter vor dem Tor erbeuten konnte. Der Angreifer zog mit viel Tempo an Schultz vorbei und schloss mit einem Schlenzer toll ab. Sein Schuss flog unhaltbar an Viktoria-Keeper Ben Voll vorbei ins rechte Toreck (15.).

Die Viktoria war geschockt, die gute Anfangsphase hatte nicht den gewünschten Ertrag im ergebnis gebracht. Und in der schwülheißen Luft des Sportparks wurde es jetzt richtig schwer für die Kölner. Unterhaching war griffig in den Zweikämpfen, machte die Räume zudem gut eng.

May vergibt am langen Eck, Fritz trifft ins eigene Tor

Viktoria verlor zunehmend an Tempo und konnte sich kaum mehr wirklich gefährlich nach vorn spielen. Eine Chance hatte noch Niklas May, als er nach Luca Marseilers Flanke den Ball am langen Eck nicht unter Kontrolle brachte.

Zur zweiten Hälfte wechselte Viktoria-Coach Olaf Janßen gleich zweimal: Jeremias Lorch und André Becker kamen neu in die Partie. Aber die Kölner mussten erst einmal einen weiteren Tiefschlag hinnehmen: Nach einem satten Freistoß von Skarlatidis wollte Moritz Fritz den abgeprallten Ball aus der Gefahrenzone köpfen. der Verteidiger traf die Kugel aber so unglücklich, dass sie aus zehn Metern ins eigene Tor flog - 2:0 für Haching.

Sturz von der Tabellenspitze

Als der eingewechselte Simon Handle in der 80. Minute auf 1:2 verkürzen konnte, keimte noch einmal Hoffnung auf bei den Kölnern, die nach drei Spieltagen die Tabelle der Dritten Liga angeführt hatten. Zu einem Punktgewinn sollte es aber nicht mehr reichen.

Am nächsten Sonntag (03.09.2023) empfängt Viktoria Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld zum West-Duell.