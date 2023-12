WDR-Sport Viktoria Köln holt Remis bei Spitzenreiter Regensburg Stand: 10.12.2023 15:29 Uhr

Durch einen Treffer in der Nachspielzeit hat Viktoria Köln einen Punkt bei Drittliga-Spitzenreiter Jahn Regensburg geholt. Die Partie wurde überschattet von einer minutenlangen Unterbrechung wegen der Behandlung von Kölns Simon Handle.

Die Kölner verbuchten in dem Duell des 18. Spieltags am Sonntagnachmittag in Regensburg ein 1:1 (0:1).

Im Jahnstadion kam die Viktoria gut ins Spiel und hatte in der siebten Minute die erste Torchance: Nach einem Kopfball von David Kubatta kam plötzlich Jeremias Lorch in zentraler Position wenige Meter vor dem Tor an den Ball, schoss ihn aber über die Latte.

Spitzenreiter Regensburg hatte seine Mühe mit den Gästen. Mitte der ersten Halbzeit fiel dann aber wie aus dem Nichts der Führungstreffer für den SSV Jahn: Eine Flanke von der rechten Seite prallte von Viktoria-Verteidiger Louis Breunig vor die Füße von Stürmer Noah Ganaus, der aus sieben Metern zum 1:0 für Regensburg einschoss (27. Minute).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bekam Regensburg nach einem Ballverlust von Kölns Lars Dietz die große Chance auf den zweiten Treffer: Ganaus zog aus rund 20 Metern Entfernung aufs rechte Toreck ab - Viktoria-Keeper Ben Voll konnte den Ball gerade noch um den Pfosten lenken (49. Minute).

Unterbrechung wegen Behandlung von Simon Handle

Wenig später gab es einen Schockmoment und eine minutenlange Spiel-Unterbrechung: Nach einer Ecke der Gäste blieb Simon Handle liegen, der sofort behandelt wurde. Es war unklar, ob der Kölner noch bei Bewusstsein war. Das Geschehen wirkte dramatisch: Die anderen Spieler stellten sich um Handle und schotteten ihn dadurch ab, im Stadion war es ruhig. Schließlich wurde der 30-Jährige abtransportiert, dabei war er anscheinend ansprechbar. Nähere Informationen zu Handles Gesundheitszustand gab es zunächst nicht, für ihn wurde Luca de Meester eingewechselt

Nach etwa acht Minuten Unterbrechung ging die Partie weiter: Regensburg hatte etwas mehr vom Spiel und vergab eine weitere Chance durch Dominik Kother, der aus spitzem Winkel per Flachschuss am stark reagierenden Voll scheiterte (70.).

Die Begegnung blieb aber umkämpft, und auch die Gäste wurden gefährlich: Bei einem Kopfball von Kölns Dietz klärte Jahn-Torschütze Ganaus zur Ecke (71.). Der eingewechselte de Meester kam in der Schlussphase aus acht Metern zum Abschluss, seinen wuchtigen Schuss konnte Regensburg aber noch knapp blocken (86.).

Köln drückt und wird belohnt

In der elfminütigen Nachspielzeit stand das Regensburger Tor unter Dauerdruck. Valdrin Mustafa scheiterte mit einem Freistoß aus 25 Metern an Jahn-Keeper Felix Gebhardt (90.+7). In der achten Minute der Nachspielzeit schoss der eingewechselte Jonah Sticker nach Vorlage von David Philipp dann aber doch aus kurzer Distanz zum 1:1 ein. Köln spielte dann noch auf Sieg, es blieb aber beim Unentschieden.

Die Viktoria, die weiter auf ihren ersten Sieg seit dem 28. Oktober wartet, belegt den 14. Tabellenplatz. Regensburg verpasste den Rekord von elf Siegen in Serie, steht aber dennoch als Herbstmeister der 3. Liga fest.

Viktoria nun im Mittelrheinpokal gefordert

Das nächste Spiel für die Viktoria steht bereits am Mittwoch (13.12.2023) an: Im Mittelrheinpokal-Achtelfinale empfängt Landesligist FC Pesch die favorisierten Höhenberger. In der 3. Liga geht es für Viktoria Köln am 17. Dezember weiter: Der SC Freiburg II ist am Sonntagabend ab 19.30 Uhr im Sportpark Höhenberg zu Gast.