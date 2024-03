WDR-Sport Viktoria dreht Spiel in Ingolstadt in Überzahl Stand: 03.03.2024 15:20 Uhr

Viktoria Köln hat am 28. Spieltag in der 3. Liga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht und hat das Spiel beim FC Ingolstadt in Überzahl gedreht.

Die Kölner gewannen am Sonntag in Ingolstadt mit 3:1 (0:1). Für die Viktoria war es der zweite Sieg in Folge nach zuletzt drei Niederlagen am Stück. Max Dittgen brachte die Hausherren nach 14 Minuten vom Elfmeterpunkt in Führung. Patrick Koronkiewicz glich in der 60. Minute für Viktoria aus. André Becker sorgte per Doppelpack für den Sieg (67. und 76./Elfmeter). Zu diesem Zeitpunkt spielten die Kölner bereits in Überzahl, weil in der 35. Minute Ingolstadts Lukas Fröde die Rote Karte sah.

Damit schraubt die Viktoria ihr Punktekonto auf 38 Punkte und hat als 13. nun elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ingolstadt steht mit 40 Punkten auf Rang elf.

Dittgen trifft vom Punkt für Ingolstadt

Zu Beginn war es eine zähe Partie, ohne offensive Highlights. Das änderte sich nach 14 Minuten schlagartig, als Viktorias Koronkiewicz Ingolstadts David Kopacz im Strafraum am Knöchel traf und Schiedsrichter Leonidas Exuzidis auf den Elfmeterpunkt zeigte. Dittgen trat an und brachte die Schanzer mit einen Schuss in die untere rechte Ecke in Führung.

Von den Kölnern kam trotz des Rückstands nach wie vor wenig. Ingolstadt agierte nun mutiger, ohner aber wirklich gefährlich zu werden. In der 35. Minute rückte dann wieder Schiedsrichter Exuzidis in den Fokus. Fröde traf Kölns Luca Marseiler mit offener Sohle am Knöchel und Exuzidis zeigte dem Ingolstädter die Rote Karte.

Das Spiel wurde nun deutlich lebhafter und kurz vor der Pause hatte die Viktoria dann die Chance zum Ausgleich: André Becker verfehlte aus rund sechs Metern per Kopf aber den Ingolstädter Kasten (45.).

Viktorias Keeper Voll im Fokus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stand dann Ben Voll im Fokus. Gleich drei Mal innerhalb kurzer Zeit verhinderte der Schlussmann der Viktoria das 2:0. Erst entschärfte er einen Distanzschuss von Dittgen (46.), dann wehrte er einen Schuss von Benjamin Kanuric ab (48.) und war dann auch noch gegen Yannick Deichmann zur Stelle (50.).

Zehn Minuten später kam dann auch Viktoria Köln zur ersten gefährlichen Aktion im zweiten Durchgang - und auch prompt zum Ausgleich. Nach einer Balleroberung von Michael Schultz im Mittelfeld landete der Ball bei Koronkiewicz, der mit einem satten Schuss aus zwölf Metern ins linke Eck traf (60.).

Becker schnürrt den Doppelpack

Und es kam noch besser für die Viktoria, die nur sieben Minuten nach dem Ausgleich das Spiel komplett drehte: Sidny Lopes Cabral flankte unbedrängt an den zweiten Pfosten, wo Becker ebenso ungedrängt zum 2:1 einköpfen konnte (67.).

Wiederum nur neun Minuten später schnürrte Becker dann den Doppelpack. Nach einem Foul von Ingolstadt Ryan Malone an Luca Marseiler zeigte Schiedsrichter Exuzidis wieder auf den Elfmeterpunkt. Becker verwandelte mit Hilfe des Innenpfostens und sicherte Viktoria Köln den Auswärtssieg.

Weiter geht es für die Viktoria am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (14 Uhr). Ingolstadt ist zur selben Zeit bei Jahn Regensburg zu Gast.