Handball Bundesliga VfL Gummersbach - mit voller Kraft nach Hannover Stand: 05.02.2024 18:18 Uhr

Nach der knappen Pokalniederlage bei den Berliner Füchsen geht es für den VfL Gummersbach auch in der Liga auf Reisen. Bei der TSV Hannover-Burgdorf wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet.

Nach dem Auswärtsspiel im DHB-Pokal bei den Füchsen Berlin warten in dieser Woche bereits die nächsten zwei schweren Auswärtsaufgaben auf den VfL Gummersbach.

Den Start macht am Mittwoch (07.02.2024) das Gastspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf. "Zum Glück steht bereits am Mittwoch das nächste Spiel an, dann hat man nicht allzu lange Zeit, um über die Niederlage von gestern nachzudenken", erklärt VfL-Keeper Daniel Rebmann: "Wir wollen am Mittwoch mit der gleichen Einstellung und dem Kampf von gestern in das Spiel gehen!"

Hannover mit starker Saison

Mit der TSV Hannover-Burgdorf treffen die Oberbergischen am 20. Spieltag der Bundesliga auf eine starke Mannschaft, die zur Saison 2023/24 einen weiteren Schritt in ihrer langfristigen Entwicklung gemacht und sich mittlerweile fest in der oberen Tabellenhälfte etabliert hat.

Siege gegen die Rhein-Neckar Löwen, Hamburg und Kiel sowie Punkteteilungen gegen Flensburg und Leipzig sagen viel aus über die Verfassung der vom ehemaligen deutschen Nationaltrainer Christian Prokop trainierten Mannschaft aus. Bei einem Spiel weniger als die Blau-Weißen belegen die "Recken" dank eines ausgeglichenen Punktekontos von 19:19 den sechsten Tabellenplatz, sodass es am Mittwoch auch zum Duell zweier Tabellennachbarn kommt.

Remis im Hinspiel

"Hannover spielt bislang eine starke Saison, daher wird es ein sehr schweres Spiel und wir müssen an unser Maximum herankommen, um die Punkte mitzunehmen", weiß Rebmann ob der Herausforderung.

Dass die Gummersbacher den Niedersachsen Paroli bieten können, zeigte bereits das Hinspiel der laufenden Saison. Am dritten Spieltag sahen die Zuschauer in der Gummersbacher Arena eine hochintensive Partie, in der die Gummersbacher lange wie die Verlierer aussahen, sich aber am Ende ein packendes 33:33-Unentschieden erkämpften.

Knappe Pokal-Niederlage in Berlin

Während die Gummersbacher bereits am gestrigen Sonntag ihr erstes Pflichtspiel im Jahr 2024 bestritten haben, ist es für die Hannoveraner am Mittwoch der erste Auftritt nach der Winterpause. In ihrem ersten Pflichtspiel nach dem Jahreswechsel musste sich das Team von Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson am Sonntag nach einer kämpferischen Leistung dem Favoriten aus Berlin mit 29:31 geschlagen geben.

"Es tut unglaublich weh, wenn man in einem Viertelfinale verliert und kurz vor dem Final-Four scheitert. Aber wir können stolz auf uns sein, was wir für einen Fight geliefert haben", blickt der erfahrene Schlussmann zurück: "Das Fazit des Spiels ist, dass wir mit jedem Gegner mithalten können, wenn wir so eine kämpferische Leistung wie gestern zeigen!"