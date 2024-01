WDR-Sport VfL Bochums Tolba erleidet erneut Kreuzbandriss Stand: 23.01.2024 16:30 Uhr

Bochums Abwehrtalent Mohammed Tolba hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 19-Jährige verletzte sich im Testspiel am Sonntag (21.01.2024) beim 1. FC Köln.

Das gab der Fußball-Bundesligist aus dem Ruhrpott am Dienstag bekannt. Erst im vergangenen Mai hatte ihn eine ähnliche Verletzung schon einmal zurückgeworfen. Im Dezember war Tolba ins Training zurückgekehrt.

"Für einen jungen Profisportler ist so etwas ein echtes Drama. Wir werden Mo Tolba erneut in allen Belangen unterstützen", sagte VfL-Geschäftsführer Patrick Fabian. Tolba gehört dem Profikader an, hat bislang aber noch nicht in der Bundesliga gespielt.