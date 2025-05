WDR-Sport VfL Bochum leiht Leandro Morgalla von RB Salzburg aus Stand: 26.05.2025 18:47 Uhr

Der VfL Bochum hat für die kommende Spielzeit in der 2. Bundesliga Leandro Morgalla von Red Bull Salzburg ausgeliehen.

Wie der VfL am Montag mitteilte, kommt der in Hessen geborene und in München aufgewachsene 20-jährige Verteieidger für die kommende Saison in den Ruhrpott. Morgalla kam ind er abgelaufenen Saison auf 19 Bundesliga- und vier Champions-League-Einsätze für den österreichischen Meister.

"Leandro Morgalla kann in der Verteidigung variabel eingesetzt werden, sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum", sagt VfL-Geschäftsführer Sport Dirk Dufner. "Er verfügt bereits über sehr viel Erfahrung, hat in der physisch anspruchsvollen 3. Liga gespielt wie auch schon auf gehobenem Niveau in Österreich und der Champions League."