WDR-Sport Verl nach knappem Sieg gegen HFC auf Platz drei

Verl nach knappem Sieg gegen HFC auf Platz drei

Fußball-Drittligist SC Verl hat gegen den Halleschen FC einen knappen Heimsieg gefeiert und steht zumindest für einen Tag auf Platz drei.

Die Ostwestfalen gewannen am Samstag mit 3:2 (3:2). Nicolas Sessa (18./FE), Torge Paetow (26.) und Oliver Batista-Meier (42.) hatten die frühe HFC-Führung durch Dominic Baumann (4.) gedreht. Enrique Lofolomos Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ließ die Gäste im Spiel.

Die Gäste aus Halle erwischten den besseren Start. Schon nach 4 Minuten ging der HFC in Führung. Eine Flanke von Links von Enrique Lofolomo lenkte Dominic Baumann mit dem rechten Fuß in das rechte Toreck. Die Verler blieben ruhig und erholten sich schnell von dem frühen Schock.

Das wurde schon bald belohnt. Nach einem Foul von Halles Julian Eitschberger an Nicolás Sessa zeigte Schiedsrichter Riem Hussein auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher (18.).

Paetow und Batista-Meier treffen, doch der HFC bleibt im Spiel

Die Ostwestfalen waren nun das überlegene Team, Halle konnte sich kaum noch befreien. Hatte Mael Corboz zunächst noch nur den Pfosten getroffen (20.), war es sechs Minuten später soweit: Nach einem Fallrückzieher von Michael Stöcker landete der Ball bei Torge Paetow, der aus fünf Metern zum 2:1 einnetzte. Als Oliver Batista-Meier nach 42 Minuten auf 3:1 erhöhte, schien alles auf einen Sieg des SC hinzudeuten.

Doch der HFC wehrte sich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte köpfte Enrique Lofolomo nach einem Eckball von der linken Seite köpft am zweiten Pfosten zum Anschlusstor ein. Somit ging Verl mit einer knappen 3:2-Führung in die Kabine.

Ruhiger Beginn in Hälfte zwei

Nach dem Wechsel agierten beide Teams zunächst ruhiger und gingen kein volles Risiko, so dass sich das Spielgeschehen vornehmlich ins Mittelfeld verlagerte. So spektakulär die ersten 45 Minuten verliefen, so höhepunktarm verlief die zweite Hälfte.

Zweimal Aluminium

Erst nach 66 Minuten gab es wieder eine Torchance, doch ein Freistoß aus 20 Metern von Halles Tunay Deniz landete nur am rechten Innenpfosten. Mit einem Reflex verhinderte SC-Keeper Luca Unbehaun, dass der Ball über die Linie ging.

Auf der Gegenseite verhinderte das Aluminium 12 Minuten später einen Treffer für die Hausherren. Der stramme Flachschuss von Corboz aus 14 Metern sprang vom linken Pfosten zurück ins Spielfeld. Der HFC warf noch einmal alles nach vorne, doch weitere Chancen ergaben sich nicht.

Die Verler schoben sich durch den Erfolg zumindest bis Sonntag auf den dritten Tabellenplatz der 3. Liga vor.

Daheim gegen Wattenscheid, auswärts in Mannheim

Für die Ostwestfalen geht es in der Liga am Freitag, 24. November, weiter mit dem Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim (19 Uhr). Zuvor steht am Mittwoch die Partie im Viertelfinale des Westfalenpokals gegen Oberligist SG Wattenscheid 09 an (19 Uhr).