WDR-Sport Verl empfängt Duisburg - Duell um die Trendwende Stand: 09.02.2024 12:46 Uhr

Sowohl der SC Verl als auch der MSV Duisburg haben sich den Start ins neue Fußball-Jahr sicher anders vorgestellt. Am Samstag kommt es in Ostwestfalen zum direkten Duell.

Von Lukas Thiele

Der SC Verl und der MSV Duisburg sind in der 3. Liga aktuell im Gleichschritt unterwegs. Aus den vergangenen sieben Liga-Spielen konnten beide Teams jeweils nur eines gewinnen. Der SC Verl holte in diesem Zeitraum sechs Punkte, der MSV fünf Punkte.

Das war es dann aber auch schon wieder mit den Gemeinsamkeiten, denn in der Tabelle trennen die beiden Mannschaften satte elf Plätze und 19 Punkte. Während Verl sicher in der oberen Tabellenhälfte steht, ist der MSV Duisburg als Vorletzter mit acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer in akuter Abstiegsgefahr.

Am Samstag (14 Uhr) kommt es in Verl zum direkten Aufeinandertreffen und damit auch zur Klärung der Frage, wer nach den zuletzt schwachen Serien die Trendwende einläuten kann.

Verl im Aufstiegsrennen abgerutscht

In Verl dürften sie dabei deutlich entspannter an die Sache rangehen, wenn vielleicht auch ein klein wenig enttäuscht. Schließlich waren die Ostwestfalen in der Hinrunde lange ganz nah an den Aufstiegsplätzen.

Sebastian Lange, Sportlicher Leiter des SC Verl

Mittlerweile sind die Verler auf Rang acht abgerutscht und liegen fünf Punkte hinter dem Relegationsrang. Tristesse dürfte in Verl deshalb aber nicht herrschen, denn die Verler meckern auf hohem Niveau. Vor der Saison hätten wohl die Wenigsten geglaubt, dass der SCV zu diesem Zeitpunkt überhaupt so weit oben in der Tabelle steht.

Der Relegationsrang ist für Sportchef Sebastian Lange aktuell auch überhaupt kein Thema: "Wir orientieren uns zunächst einmal an der 45-Punkte-Marke. Denn ich gehe davon aus, dass diese Punktzahl zum Klassenerhalt langt. Wir wollen schließlich auch in der Saison 2024/2025 Drittligist sein", sagte er dem "Reviersport".

Verler Offensive ist ins Stocken geraten

Eine Sache dürfte aber auch Lange aktuell Sorgenfalten auf die Stirn treiben, denn die Verler Offensive funktioniert nicht wie noch vor ein paar Wochen. Zwar stellt der SCV mit 41 geschossenen Toren immer noch die beste Offensive der Liga, in den vier Spielen in diesem Jahr trafen die Verler aber insgesamt erst zwei Mal. Die schmerzhaften Winter-Abgänge von Topscorer Oliver Batista Meier und Kapitän Mael Corbuz machen sich bemerkbar.

Zwar haben die Verler mit den Zugängen Berkan Taz, Niclas Nadj, Marco Mannhardt und Adrian Fein auf dem Transfermarkt auf die Abgänge reagiert, Trainer Alexander Ende bittet hier aber noch um Geduld: "Bestimmte Puzzleteile müssen erst noch zusammenfinden", sagte er.

MSV-Trainer Schommers hofft auf mehr Torchancen

Und genau da sieht der MSV Duisburg seine Chance, der am vergangenen Spieltag Tabellenführer Jahn Regensburg nur knapp mit 0:1 unterlag. "Ich hoffe, dass wir bei einer Mannschaft, die vielleicht nicht so reif ist wie der Tabellenführer, mehr Chancen bekommen. Dann werden wir auch unsere Punkte holen", sagte Trainer Boris Schommers mit Blick auf die Partie in Ostwestfalen.

Boris Schommers, Trainer des MSV Duisburg

Solche Mutmacher werden in Duisburg dringend benötigt, angesichts der beinahe aussichtslosen Situation bei überhaupt erst drei Saisonsiegen und 13 Niederlagen in 24 Spielen. Den Glauben hat Schommers definitiv nicht verloren: "Ganz ehrlich? In unserer Situation habe ich die Zuversicht, in jedem Spiel etwas zu holen", sagte er.

Schommers setzt auf das Kollektiv

Nur beim 1:4 gegen 1860 München sei der MSV zuletzt chancenlos gewesen. "Ansonsten hatten wir in jeder Partie unsere Gelegenheit. Genauso gehen wir das an. Wir müssen in jeder Begegnung versuchen, die maximale Punktzahl zu holen. Dass wir in jedem Spiel, das wir hundertprozentig angehen, unsere Chancen haben, macht mir Mut", so Schommers.

Positiv sei laut Schommers auch, dass die Mannschaft nach dem Kreuzbandriss von Kapitän Sebastian Mai enger zusammengerückt ist: "Mehrere Spieler reden mittlerweile auf dem Platz miteinander, was vorher nicht so gegeben war, weil Basti Mai den Ton angegeben hat", sagte er. Und genau dieses Kollektiv soll es nun auch gegen den SC Verl richten: "Wenn wir es wieder schaffen, gegen den Ball im Kollektiv so zu verteidigen, dass wir weniger zulassen und gleichzeitig mehr Torchancen bekommen, wäre die Quintessenz, dass wir Tore schießen und vielleicht auch etwas mitnehmen."

Am Samstag wird sich zeigen, welches von beiden Teams die Trendwende schafft.