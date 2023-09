Fußball Verl dreht Zwei-Tore-Rückstand in Duisburg Stand: 15.09.2023 20:50 Uhr

Der SC Verl lag am 6. Spieltag der 3. Liga beim MSV Duisburg nach nur 13 Minuten mit 0:2 zurück, jubelte in der Nachspielzeit aber doch noch über den zweiten Saisonsieg.

Die Verler gewannen am Freitagabend in Duisburg mit 3:2 (1:2) und klettern mit nun sieben Punkten aus dem Tabellenkeller. Der MSV wartet dagegen weiter auf den ersten Saisonsieg und hinkt mit nur drei Punkten nach sechs Spielen den eigenen Erwartungen hinterher. Duisburg steckt im Tabellenkeller.

Dabei stellte der MSV schon früh in der Partie per Doppelschlag auf 2:0. Joshua Bitter (9.) und Sebastian Mai (13.) trafen. Der SC Verl kam aber noch vor der Pause zurück ins Spiel, Lars Lokotsch traf in der 45. Minute. Maël Corboz glich nach 56 Minuten aus und traf in der dritten Minuten der Nachspielzeit auch noch zum Verler Sieg.

MSV Duisburg mir frühem Doppelschlag

Der MSV startete aggressiv in die Partie, presste die Verler hoch und holte sich so schon früh die Spielkontrolle. Der Lohn war die frühe Führung. Bitter und Caspar Jander kominierten sich durch die Verler Verteidigung und letztlich war es bitter, der SCV-Keeper Luca Unbehaun mit einem strammen Schuss überwand.

Und die Duisburger gingen nicht vom Gas. Wieder war es Jander, der die Vorarbeit zum 2:0 leistete, diesmal aber für Mai. Der Verteidiger hatte am Strafraum zu viel Platz und traf platziert ins rechte untere Eck (13.).

Überraschender Verler Anschlusstreffer

Verl mühte sich, kam aber nicht in die Partie. Umso überraschender fiel kurz vor dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer. Yari Otto eroberte auf der linken Seite den Ball von Alexander Esswein und leitete weiter auf Corboz, der direkt abzog. Lokotsch fälschte den Ball noch entscheidend ab (45.).

Die Ostwestalen nahmen den Schwung mit in die zweite Hälfte und kamen nach 56 Minuten zum Ausgleich. Nach einer Ablage von Oliver Batista Meier scheiterte Corboz erst an einem Duisburger Verteidiger, köpfte den Abpraller aber platziert ins untere Eck.

Corbuz trifft zum Sieg

Dann passierte lange aber nichts. Großchancen gab es zunächst keine mehr. Und als die Meisten schon mit einem Unentschieden gerechnet haben dürften, schlug Corboz noch einmal zu. Nach einer Ecker landete der Ball vor den Füßen des Verlers, der mit seinem ersten Versuch wieder hängen blieb, den zweiten aber wuchtug zum umjubelten Verler Sieg ins untere rechte Eck schoss.

Für den MSV geht nun am kommenden Samstag (23.09.2023, 14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln weiter. Der SC Verl empfängt zur selben Zeit Borussia Dortmund II.