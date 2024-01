WDR-Sport VBL: Powervolleys müssen gegen Freiburg nur kurz zittern Stand: 27.01.2024 21:50 Uhr

Die Powervolleys Düren haben in der Volleyball-Bundesliga den Anschluss an die oberen Tabellenplätze gehalten. Am 16. Spieltag gewannen die Dürener beim Aufsteiger FT 1844 Freiburg.

Düren gewann am Samstagabend im Freiburger "Affenfelsen" glatt mit 3:0 (25:22, 32:30, 25:17). Durch den dritten Sieg in Folge verteidigten die Powervolleys in der Volleyball-Bundesliga den fünften Tabellenplatz. Mit nun 33 Punkten stehen die Dürener zehn Punkte hinter Tabellenführer BR Volleys, aber nur drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten VfB Friedrichshafen.

Der Aufsteiger aus Freiburg machte es nur im zweiten Satz spannend, musste sich aber in der Verlängerung mit 32:30 geschlagen geben. Im dritten Satz zog Düren zu Beginn davon und führte bereits mit 10:2. Freiburg kämpfte sich zwar wieder näher heran, wirklich in Gefahr brachten die Breisgauer den Dürener Sieg aber nicht mehr und mussten sich letztlich 17:25 im dritten Satz geschlagen geben.

Wichtiges Duell gegen Herrsching

Weiter geht es für die Dürener am kommenden Freitag (20 Uhr) mit einem wichtigen Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn Volleys Herrsching, der in der Tabelle einen Punkt hinter den Dürenern steht.