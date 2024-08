WDR-Sport US Open: Altmaier trotz starkem Start gegen Navone chancenlos Stand: 27.08.2024 19:51 Uhr

Im ersten Satz lief alles wie am Schnürchen für den Kempener Tennisprofi Daniel Altmaier. Doch nach starkem Beginn verlor er sein Erstrundenmatch bei den US Open sang- und klanglos.

Am Dienstag unterlag Altmaier dem Argentinier Mariano Navone mit 6:1, 2:6, 4:6, 1:6. Der 25-jährige Kempener wartet seit seinem Erstrundenerfolg in Wimbledon am 1. Juli auf einen Sieg auf der Tour.

Erster Satz von Altmaier druckvoll und fast ohne Makel

Dabei startete Altmaier druckvoll. Er war sofort nah dran am direkten Break, aber am Ende holte sich Navone doch mit Mühe das Spiel. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen auch danach lange Ballwechsel der beiden Profis, die denselben Fitnesstrainer haben. Altmaier setzte immer wieder seine starke einhändige Rückhand ein, das Timing stimmte - und so gelang dem Kempener auch das Break zum 2:1.

Danach brachte er sein eigenes Aufschlagspiel zum mühelos 3:1 durch. Navone, eigentlich Sandplatzspezialist, kam überhaupt nicht in den Rhythmus, Altmaier breakte den Argentinier erneut. Der gesamte erste Satz war eine klare Angelegenheit zugunsten des Deutschen. Altmaier bewahrte die Ruhe und konnte sich auf regelmäßige Unforced Errors seines Kontrahenten verlassen, der den Satz auch noch zu allem Überfluss mit einem Doppelfehler beendet.

Altmaier im zweiten Satz plötzlich von der Rolle

Satzübergreifend machte Altmaier sehr ordentlich weiter, holte den 13 Punkt in Folge direkt im ersten Spiel des zweiten Abschnitts. Aber Navone steigerte sich ein wenig, brachte endlich mal wieder ein Service durch. Danach gelang ihm mit einer starken Longline-Rückhand das erste Break gegen Altmaier.

Der Kempener ließ sich während dieser starken Phase des Argentiniers ins Hintertreffen drängen, die Fehler mehrten sich. Der Rhythmus war weg, Altmaier agierte zunehmend verunsichert und musste mit einem Doppelfehler das zweite Break nach einem kräftezehrenden Schlagabtausch hinnehmen.

Der Deutsche kämpfte anschließend gegen den Satzverlust und brachte sein Service zum 2:5 mit viel Mühe durch - das gelang vor allem dank seiner einhändigen Rückhand und einer verbesserten Vorhand. Er wehrte sieben Satzbälle ab, doch den achten nutzte Navone.

Altmaier bäumt sich auf, aber Navone bleibt dominanter

Das kleine bisschen Schwung nahm Altmaier mit in sein erstes Service in Satz drei. Es war dann ein ausgeglichenes, wenngleich fehlerhaftes Match. Beide brachten ihre Spiele zunächst durch, mal mehr, mal weniger mühselig. Dann gelang aber Navone aber das Break zum 5:4 aus Sicht des Argentiniers. Altmaier musste den umkämpften Satz abgeben.

Vor dem vierten Satz machte der Kempener erstmal eine Toilettenpause. Es half aber nichts, Navone gelang sofort das Doppel-Break auf 3:0. Altmaier agierte völlig rat- und kraftlos bei heißen Temperaturen in Flushing Meadows, verlor den Faden endgültig und schied am Ende folgerichtig aus.