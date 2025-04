WDR-Sport Trotz Hinspielsieg - Gummersbach scheidet in der European League aus Stand: 01.04.2025 22:31 Uhr

Der VfL Gummersbach ist nach einer Niederlage im Playoff-Rückspiel bei der MT Melsungen aus der European League ausgeschieden.

Nach dem 29:26-Sieg im Hinspiel in der vergangenen Woche kassierte der VfL in Melsungen eine 25:29-Niederlage und ist damit im europäischen Wettbewerb kurz vor dem Erreichen des Viertelfinales ausgeschieden.

Gummersbach ohne Nationalspieler Köster

Mit dem Hinspielsieg im Rücken aber auch geschwächt vom erneuten Ausfall von Kapitän Julian Köster, startete der VfL konzentriert in die Partie. Nach ausgeglichenen ersten fünf Minuten setzte sich der VfL erstmals mit zwei Treffern ab. Rückraumspieler Miro Schluroff erzielte mit seinem zweiten Tor in der Anfangsphase die 5:3-Führung.

Knapper Rückstand zur Pause

Gummersbach gab in dieser Phase die Spielkontrolle jedoch etwas her, blieb acht Minuten ohne eigenen Treffer und musste einen 4:0-Lauf hinnehmen. Es entwickelte sich bis zur Pause eine weitestgehend ausgeglichene Partie, in der sich kein Team mehr als einen zwei-Tore-Vorsprung erarbeiten konnte. Melsungen nahm eine knappe 14:13-Führung mit in die Kabine.

Ausgeglichen startete auch der zweite Durchgang. Die MT Melsungen erspielte sich nach 45 Minuten trotz einer Roten Karte und zweier Zeitstrafen innerhalb weniger Minuten das Momentum. Nach drei Toren in Folge stellte Melsungen zehn Minuten vor Spielende auf 24:21. Neuzugang Marti Soler erzielte acht Minuten vor Ende mit seinem ersten Treffer die erste Vier-Tore-Führung für die Gastgeber (27:23). Nationalspieler Timo Kastening erhöhte mit seinem siebten Treffer auf 28:23. Diesem Rückstand lief der VfL bis zum Ende hinterher.