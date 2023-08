WDR-Sport Torhüterin Voll verstärkt Bayer Leverkusens Frauen Stand: 07.08.2023 13:09 Uhr

Bayer Leverkusen hat für die kommende Saison in der Fußball - Bundesliga der Frauen Torhüterin Charlotte Voll verpflichtet.

Die 24-Jährige wechselt vom österreichischen Erstligisten SCR Altach in die Bundesliga und soll "den Konkurrenzkampf im Tor neu entfachen". Das betonte Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Leverkusen-Frauen, in der Mitteilung am Montag (07.08.2023): "Es ist wichtig, dass wir mit Charlotte auf der Torhüterposition hohe Qualität hinzugewonnen haben."

Voll spielte in ihrer Karriere bereits vier Jahre für den französischen Topklub Paris Saint-Germain, mit dem sie 2021 den Meistertitel gewann. Leihweise lief sie außerdem für ein Jahr beim Leverkusener Liga-Konkurrenten SC Sand auf.