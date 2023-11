WDR-Sport Tischtennis: Qiu verlängert in Düsseldorf Stand: 09.11.2023 12:01 Uhr

Europameister Dang Qiu bleibt Tischtennis-Rekordmeister langfristig erhalten. Er soll die Mannschaft in Zukunft führen.

Borussia Düsseldorf bindet den Weltranglisten-14. Dang Qiu weiter an sich verlängerte den am Saisonende auslaufenden Vertrag langfristig. Der amtierende Einzel-Europameister unterschrieb einen neuen Kontrakt über drei Jahre bis 30. Juni 2027. Das gaben die Düsseldorfer am Donnerstag (09.11.2023) bekannt.

Qiu in der weiterten Weltspitze

Der 27-jährige deutsche Nationalspieler kam im Sommer 2021 vom ASV Grünwettersbach zum Rekordmeister an den Rhein. Der amtierende Team-Vizeweltmeister siegte für Borussia bisher 58-mal im Einzel und kassierte nur zehn Niederlagen in Bundesliga, Pokal und Champions League.

Er wurde bisher zweimal deutscher Mannschaftsmeister mit Düsseldorf. Außerden gewann Qiu international seitdem u.a. bei der EM im Einzel, mit der Nationalmannschaft WM-Silber und gleich zweimal Gold bei den diesjährigen European Games - mit dem Team und im Mixed mit Nina Mittelham.

Cheftrainer Heister: "Dang ein Vorbild für junger Sportler"

Cheftrainer Danny Heister freute sich über die Vertragsverlängerung nicht nur, weil Qiu für die Mannschaft wichtig ist: "Dang ist unglaublich fleißig und diszipliniert im Training. Er liebt und lebt Tischtennis und ist damit ein Vorbild für junge Sportler."

Das sieht der Penholder-Spieler ähnlich: "Es ist einfach der richtige Verein für mich. Hier kann ich mein Spiel stetig verbessern, an den richtigen Stellschrauben drehen, um mich weiter in der Weltspitze zu etablieren. Und natürlich möchte ich an die erfolgreichen Spielzeiten der letzten Jahre anknüpfen."