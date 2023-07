WDR-Sport Testspiele der Drittligisten: Sieg für Preußen, auch Viktoria-Coach Janßen zufrieden Stand: 22.07.2023 17:10 Uhr

Vier Drittligisten aus NRW traten am Samstag zu Testspielen an. Während Aufsteiger Preußen Münster einen Sieg feierte, war auch Viktoria Kölns Trainer Olaf Janßen trotz einer Niederlage zufrieden. Arminia Bielefeld spielt am Abend in Venlo.

Preußen Münster - Borussia Mönchengladbach II 2:1 (1:0)

Gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach gelang dem Drittliga-Neuling in Telgte ein 2:1 (1:0). Für die Westfalen, bei denen Dennis Grote und Sebastian Mrowca fehlten, traf Joel Grodowski nach einem Zuspiel von Gerrit Wegkamp zum 1:0 nach 21 Minuten.

Dem Regionalligisten gelang in der zweiten Hälfte der Ausgleich durch Shio Fukuda (62.). Doch in der 90. Minute köpfte der nach knapp einer Stunde eingewechselte Niko Koulis freistehend nach einer von Darius Ghindovean getretenen Ecke zur verdienten Führung und damit dem fünften Preußen-Sieg im sechsten Testspiel ein.

VfL Osnabrück - Viktoria Köln 1:0 (0:0)

Beim frischgebackenen Zweitligisten aus Osnabrück verlor Viktoria Köln am Samstag mit 0:1 (0:0). Nach dem Testspielsieg gegen Venlo vor einer Woche zeigten die Kölner auch gegen Osnabrück eine intensive und gute Leistung, mussten sich jedoch nach einem Eigentor von Vize-Kapitän Michael Schultz in der 64. Minute knapp geschlagen geben.

Viktoria-Coach Olaf Janßen war aber nicht unzufrieden mit seinem Team, sprach vom besten Spiel der Vorbereitung und lobte die taktische Entwicklung seiner Mannschaft.

Eintracht Braunschweig - Rot-Weiss Essen 1:0 (1:0)

Auch Rot-Weiss Essen musste sich bei einem Zweitligisten nur knapp geschlagen geben. Bei Eintracht Braunschweig verlor RWE nach 120 Minuten mit 0:1. Torschütze der Eintracht war Angreifer Anthony Ujah in der 49. Minute.

Die Partie war über viermal 30 Minuten ausgetragen worden. Zuletzt hatte die Dabrowski-Elf gegen den Nord-Regionalligisten Teutonia Ottensen mit 2:1 gewonnen.

Almere City - SC Verl 1:0 (1:0)

Nur zwei Tage nach dem 4:1 (1:1)-Testspielsieg gegen den Regionalligisten Alemannia Aachen (Tore durch 2x Lokotsch, Probst und Mittelstädt) traten die Ostwestfalen gegen Almere City an. Gegen den frischgebackenen Aufstieger in die niederländische Eredivisie geriet der SC nach 22 Minuten in Rückstand.

In der zweiten Hälfte gelang keinem Team ein Treffer, so dass es am Ende bei der knappen Niederlage für den SCV blieb.

Arminia am Abend in Venlo

Auch Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld testet am Samstag (in Venlo, 18 Uhr). Der MSV Duisburg unterlag am Freitag dem Vierligisten Lok Leipzig mit 0:1 (0:1), während sich die U23 von Borussia Dortmund bereits am Donnerstag torlos vom belgischen Zweitligisten Lommel SK trennte.