WDR-Sport Tests: BMG begrüßt Lainer zurück, BVB und Köln mit Problemen Stand: 06.01.2024 17:43 Uhr

Borussia Mönchengladbach hat sein Testspiel gegen Deventer (Niederlande) nach Verlängerung gewonnen. Dabei feierte Stefan Lainer sein Comeback auf dem Platz.

Am Samstag (06.01.2024) setzte sich Gladbach mit 3:2 n.V. (2:0, 2:2) durch. Alassane Pléa erzielte den ersten Treffer (16.), Robin Hack erhöhte (43.). Oliver Edvardsen verkürzte für die niederländischen Gäste in der 79. Minute. Und tatsächlich fing sich Gladbach noch den Ausgleich, Dario Serra traf (87.). Damit ging es in die Verlängerung - und Borussias Shio Fukuda brachte den Sieg unter Dach und Fach (114.).

Lainer bereitet bei Comeback Kopfballtor vor

Dabei gab es abseits des Sieges eine weitere erfreuliche Nachricht bei den "Fohlen": Stefan Lainer meldete sich nach überstandener Krebserkrankung zurück auf dem Platz. Er stand in der Gladbacher Startelf und bereitete per Flanke von der rechten Seite das Kopfballtor von Pléa vor.

In der Sommervorbereitung 2023 war beim österreichischen Rechtsverteidiger ein Lymphknotenkrebs festgestellt worden. Im November kehrte der österreichische Rechtsverteidiger nach seiner Behandlung ins Training zurück, nun folgte sein erster Einsatz. Lainer spielte im Test über viermal 30 Minuten eine halbe Stunde und soll in den kommenden Wochen behutsam heranführt werden.

Die Partie galt für die Fohlen als Generalprobe auf das erste Rückrundenspiel am 14. Januar gegen den VfB Stuttgart. Mit 17 Punkten liegen die Borussen auf dem zwölften Tabellenplatz.

BVB müht sich zu Remis gegen Alkmaar

Borussia Dortmund offenbarte auch im ersten Test des neuen Jahres Probleme. Gegen den niederländischen Erstligisten kam der Fußball-Vizemeister in einem Test über 4x30 Minuten nur zu einem 2:2. Marcel Sabitzer und Marco Reus sorgten nach einem zwischenzeitlichen 0:2 immerhin noch für das Unentschieden.

Beim ersten Test mit den neuen Co-Trainern Nuri Sahin und Sven Bender war der BVB insbesondere in den ersten 60 Minuten offensiv harmlos und leistete sich bei mäßigem Tempo immer wieder Abspielfehler. So hätte Alkmaar vor den Augen von DFB-Sportdirektor Rudi Völler durchaus höher führen können, Torhüter Gregor Kobel verhinderte weitere Gegentore.

Nach der Pause rotierten beide Mannschaften kräftig durch - und insbesondere Reus' Einwechslung machte sich bezahlt. Zunächst bediente er Sabitzer, wenig später ging es andersherum: Sabitzer legte für Reus auf, der das 2:2 erzielte. Eine Bestätigung für die Rückkehr von Jadon Sancho gab es auch am Samstag nicht.

Acht-Tore-Spektakel an der Hafenstraße

Derweil hat der 1. FC Köln beim ersten Auftritt unter dem neuen Trainer Timo Schultz einen Sieg verpasst. Zwei Tage nach dem Amtsantritt des 46 Jahre alten Cheftrainers kam der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist im Testspiel bei Drittligist Rot-Weiss Essen nicht über ein 4:4 (2:3) hinaus.

Damit misslang die Generalprobe des Tabellen-17. für das richtungweisende Ligaspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am kommenden Wochenende.

Vor 4.500 Fans im Stadion an der Hafenstrafe ging der Underdog bereits nach 23 Sekunden durch Marvin Obuz, gebürtiger Kölner und FC-Leihgabe, in Führung. Zudem trafen Leonardo Vonic (17., 42.) und Ron Berlinski (81.). Für die Gäste besorgten Davie Selke (32.), Luca Waldschmidt (49.) und Florian Dietz (84./Handelfmeter) die Anschlusstreffer, ehe Jan Thielmann (99.) ausglich.

FC erst verschlafen, später dominanter

Auf holprigem Untergrund und bei frostigen Temperaturen zeigte sich die FC-Defensive insbesondere in der ersten Hälfte der 4x30 Minuten wenig bundesligatauglich. RWE erspielte sich zahlreiche Chancen, unter anderem musste Innenverteidiger Timo Hübers (30.) in höchster Not auf der Torlinie klären.

Nach einer ersten Trinkpause, bei der Baumgart-Nachfolger Schultz seine Mannschaft wachzurütteln versuchte, kam Köln besser ins Spiel. Waldschmidt (51.) umkurvte Essens Keeper Jakob Golz, schoss aber aus kürzester Distanz über das leere Tor. Mit zunehmender Dauer agierten die Rheinländer dominanter, der Siegtreffer gelang trotz der Schlussoffensive nicht mehr.

VfL Bochum bezwingt FC Groningen knapp

Einen Sieg feierte wiederum der VfL Bochum. Die Ruhrpott-Elf setzte sich mit 2:1 (0:0) gegen den FC Groningen durch. Moritz Kwarteng erzielte das Führungstor (62.). Groningens Kian Slor glich aus (81.), aber Bochum zeigte Nehmerqualitäten und Moritz Broschinski sorgte für den zweiten VfL-Treffer (83.).

Außerdem erwähnenswert waren einige starke Paraden des VfL-Nachwuchstorhüters Hugo Rölleke.

Drittligist Verl siegt - Niederlagen für Bielefeld, Münster und BVB II

Drittligist SC Verl gewann den ersten Test des Jahres gegen den Regionalligisten SV Lippstadt souverän mit 4:0 (3:0). Michel Stöcker (13.), Patrick Kammerbauer (37.), Yari Otto (44.) und U21-Spieler Ilya Polyakov (80.) sorgten für die Tore.

Die Verler Liga-Konkurrenten Arminia Bielefeld, Preußen Münster und Borussia Dortmund II mussten dagegen jeweils eine Niederlage einstecken. Bielefeld musste sich Bundesligist Union Berlin nach Treffern von Brenden Aaronson (54.) und Janik Haberer (59.) 0:2 (0:0) geschlagen geben. Münster unterlag dem niederländischen Zweitligisten SC Cambuur Leeuwarden durch ein Tor von Fedde de Jong (6.) 0:1.

Der BVB II verlor gegen Zweitligist Hansa Rostock 1:3 (0.0). Julian Hettwer (76.) hatte zwischenzeitlich für Dortmund verkürzt, für Rostock trafen Semih Güler (57./66.) und Christian Kinsombi (90.).