WDR-Sport Tennis: Struff erreicht Achtelfinale von Rotterdam

Struff erreicht Achtelfinale von Rotterdam Stand: 13.02.2024 21:38 Uhr

Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Rotterdam das Achtelfinale erreicht.

Der 33 Jahre alte Warsteiner besiegte den Spanier Alejandro Davidovich Fokina am Dienstagabend 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Der Weltranglisten-25. knüpfte damit an seinen Erfolg mit dem deutschen Team in der Davis-Cup-Qualifikation an.

Am Donnerstag trifft der Warsteiner auf den Finnen Emil Ruusuvuori oder den Franzosen Ugo Humbert, die am Mittwoch gegeneinander antreten.