WTA-Turnier Tennis: Niemeier im Achtelfinale von Linz

Die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier (Dortmund) hat beim WTA-Turnier in Linz das Achtelfinale erreicht.

Nach ihrem Aus in der Qualifikation zu den Australian Open zuletzt in Melbourne gewann die 24-Jährige am Dienstag ihr Auftaktmatch gegen die Russin Anna Blinkowa 6:3, 6:4. Niemeiers Gegnerin in der Runde der besten 16 ist in einem weiteren deutsch-russischen Duell Jekaterina Alexandrowa.