WDR-Sport TC Bredeney vor dem großen Coup Stand: 10.08.2023 10:02 Uhr

Die Damen des TC Bredeney haben es vorgemacht: Nun wollen die Herren sich die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Tennis sichern. Dazu haben sie am Wochenende gleich zwei Chancen.

Von Jörg Strohschein

Die Handys der Spieler des TC Bedeney bekommen in diesen Tagen wenig Ruhepausen. Im Mannschafts-Chat des Tennis-Bundesligateams des TC Bredeney gibt es derzeit nur ein Thema: das kommende Wochenende. Mit ein wenig Glück könnte es bereits am Freitagabend (11.8.2023) für den Bundesliga-Spitzenreiter aus Essen soweit sein.

Das Team könnte die erste deutsche Mannschafts-Meisterschaft mit einem Sieg beim FTC Palmengarten in Frankfurt - bei gleichzeitigem Straucheln der Konkurrenz aus Mönchengladbach - perfekt machen. Sollte das noch nicht gelingen, besteht bereits am Sonntag im Heimspiel gegen Blau Weiß Neuss die zweite Möglichkeit, um den Titel einzuheimsen.

Verfolger Gladbacher HTC liegt in der Tabelle zwar nur einen Punkt hinter Bredeney, hat jedoch bereits ein Spiel mehr absolviert und kann nur noch zwei Punkte holen. Chancen hat auch noch der Drittplatzierte Tennispark Bärchen Versmold mit einem Rückstand von zwei Punkten.

Knie-OP verhindert Ottes Einsatz

"Ich freue mich natürlich riesig mit, wenn uns das gelingen sollte", sagt Oscar Otte dem WDR. Der 30 Jahre alte Kölner kann in der letzten beiden verbleibenden Partien allerdings nicht mehr aktiv dabei helfen, diesen Triumph perfekt zu machen. Vor ein paar Tagen musste er sich einer Knieoperation unterziehen und fällt erst einmal verletzt aus.

"Das ist wirklich blöd, dass ich am Ende der Saison fehle. Aber ich werde natürlich mitfeiern", sagt Otte, der in den Wochen davor mit wichtigen Erfolgen mithalf, den Grundstein für diese erfolgreiche Saison der Essener zu legen.

Im vergangenen Jahr erreichten die Ruhrgebietler nach ihrem Aufstieg direkt den dritten Tabellenrang. In dieser Saison könnte die Krönung folgen, die einher ginge mit den äußerst erfolgreichen Damen des Klubs, die sich vor ein paar Wochen ihrerseits die deutsche Meisterschaft gesichert hatten. Sollte das Double gelingen, wäre das ein Novum in der deutschen Tennishistorie.

Mehrheitlich deutsche Spieler

Das Besondere an den Bredeneyer Teams: Sie bestehen zum größten Teil nur aus deutschen Spitzenspielern. Und unterscheiden sich damit deutlich von der Konkurrenz. Jan-Lennard Struff (fällt derzeit ebenfalls verletzt aus), Yannick Hanfmann, Otte, Maximilian Marterer und einige mehr treten für den TC Bredeney an, der sich über die Jahre von der Bezirksliga bis in die Bundesliga hochgespielt hat.

"Das macht natürlich richtig Bock, in so einem Team zu spielen", sagt Otte. "Und selbst wenn Spieler mal verletzt wegfallen, rücken andere wie Tobias Kamke, der eigentlich gar kein Wettkampf-Tennis mehr spielt, nach. Und daran sieht man, wie viel es wert ist, Spieler im Team zu haben, die heiß sind und Spaß am Teamwettbewerb haben."

Abwechslung und wirtschaftliche Sicherheit

Ohnehin ist die Bundesliga für die Tennis-Individualsportler jedes Jahr eine willkommene Abwechslung. "Alle freuen sich immer darauf. Man trifft sich ein, zwei Tage vorher. Die Auswärtsfahrten machen auch riesigen Spaß mit den Jungs. Alles kommen immer gerne, so etwas gibt es ja sonst über das ganze Jahr nicht", sagt Otte. "Da kann man auch bei anderen Teams fragen. Alle haben Lust auf Bundesliga. Deshalb spielen da auch so viele gute Spieler mit. Das ist einfach eine schöne Abwechslung."

Eine, die auch wirtschaftlich für die Spieler attraktiv und eine weitere, sehr sichere Einnahmequelle für die Tennisprofis ist. Der Etat für ein solches Bundesligateam liegt im deutlichen sechsstelligen Bereich.

Spätestens am Sonntag wird Otte, der seit ein paar Jahren in Bredeney wohnt, auch die Anlage am Zeißbogen humpeln und sein Team unterstützen - und im besten Fall mit seinen Mannschaftskollegen auf die Deutsche Meisterschaft anstoßen.