WDR-Sport TC Bredeney: Von der Bezirksliga an die deutsche Spitze Stand: 19.07.2023 10:29 Uhr

Der TC Bredeney hat sich von einem einst dahin dümpelnden Breitensportklub zu einem der renommiertesten Tennis-Spitzenklubs in Deutschland entwickelt. Von dem rasanten Aufstieg profitieren aber nicht nur die Top-Spieler.

Von Jörg Strohschein

Das deutsche Spitzentennis hat seine Zentrale im Süden der Stadt Essen eröffnet. Dort, auf der landschaftlich schön gelegenen aber doch recht kleinen Anlage des TC Bredeney (8 Plätze) versammelt sich regelmäßig das Who-is-Who der deutschen Spitzenkräfte - sowohl der weiblichen als auch der männlichen. Von Jule Niemeier über Tatjana Maria, von Jan-Lennard Struff bis Oscar Otte schlagen die Profis bei den Mannschaftswettbewerben des Deutschen Tennis Bundes (DTB) für den Klub auf. Nur Topstar Alexander Zverev haben sie bisher (noch) nicht an den Zeißbogen locken können.

Die Bredeneyer Damen haben sich Mitte Juli die mittlerweile dritte deutsche Meisterschaft in Folge gesichert. "Bei den Herren würden wir uns nicht wehren, wenn wir auch den Titel holen würden. Wir sind in diesem Jahr angetreten, die etablierten Vereine ein bisschen zu ärgern", sagt Torsten Rekasch dem WDR. Die Bredeneyer scheinen auf einem guten Weg zu sein: Nach drei Bundesliga-Spieltagen führen die Herren ebenfalls ungeschlagen die Tabelle an.

Entwicklungspläne modifiziert

Der Essener Sportmanager war von Beginn an federführend dabei, als aus einem auf rund 200 Mitglieder geschrumpften und scheinbar perspektivlos vor sich dahin dümpelnden Breitensportklub eine der bis dato besten Adressen im deutschen Tennis wurde. Vor elf Jahren wurde das Projekt auf Initiative und mit finanzieller Unterstützung des 1.Vorsitzenden des Klubs, Michael Marhofer gestartet. Der Geschäftsführer eines international agierenden Automatisierungsunternehmens aber vor allem eingefleischter Bredeneyer gab den Anstoß, um bei den Damen und den Herren von der Bezirksliga den Weg ins ambitionierte Tennis zu schaffen.

"Wir sind damals mit dem Ziel ins Rennen gegangen, den Breitensport zu entwickeln, der hier nahezu am Boden lag. Gleichzeitig wollten wir eine Leistungssportplattform bieten. Es war aber nie unser Ziel, in der Bundesliga zu starten. Das hat sich dann so entwickelt und als es funktionierte haben wir dann irgendwann unsere Pläne modifiziert", sagt Rekasch.

Der gesamte Klub hat profitiert

Jule Niemeier

Mittlerweile ist ein Sponsorenpool mit vor allem örtlich ansässigen Unternehmen entstanden, die bei der Finanzierung der finanziellen Aufwendungen für die vielen Top-Spieler und Spielerinnen helfen. Die Kosten für die Teams dürften insgesamt deutlich im sechsstelligen Bereich liegen. Zumal die Herren 30 gerade in die Bundesliga aufgestiegen sind und die Damen 40 sich ebenfalls den Deutschen Meistertitel sichern konnten - was ebenfalls nicht zum Nullkosten-Tarif zu haben sein dürfte.

Der Sportmanager versucht allerdings zu relativieren. "Das ist kein einsames Projekt, das wir hier finanziell fahren. Wir spielen relativ nah bei den anderen ambitionierten Mannschaften mit. Da tun wir uns alle nicht so viel", sagt Rekasch.

Der Breitensport habe ebenfalls enorm profitiert von den internen Entwicklungen. Mittlerweile zähle der Klub rund 700 Mitglieder, 250 Kinder seien im Jugendtraining engagiert, sagt Rakesch. "So etwas wie hier spricht sich natürlich rum. Wir haben mittlerweile wieder einige Breitensportteams. Die Anlage war auch marode und ist nun völlig überarbeitet. Wir haben eine ganzjährige Gastronomie. Aus einem Verein der am Boden lag, ist ein Klub entstanden, der rundum ein schlüssiges Bild ergibt", so der Bredeneyer Sportmanager.

Auch Bredeney kommt an Grenzen

Allerdings wird auch der TC Bredeney an seine Grenzen geführt - vor allem seine natürlichen, geographischen. Eine Erweiterung der Anlage erscheint aufgrund der mangelnden Bauland-Kapazitäten und der hohen Preise in der Region kaum möglich. Einige Plätze auf Anlagen in der Nachbarschaft müssen zeitweise angemietet werden, damit alle Mitglieder zum Zuge kommen.

Die Resonanz der Zuschauer bei den Punktspielen hat sich laut Rakesch positiv entwickelt: Im jüngsten Spiel der Herren gegen Kurhaus Aachen waren rund 1.000 Besucher vor Ort. Allerdings scheint die Kapazitätsgrenze damit nicht mehr allzuweit entfernt. Die Bredeneyer Verantwortlichen arbeiten daran, diesen Umstand bestmöglich zu händeln. "Wir arbeiten weiter daran, den Klub in vielerlei Hinsicht bestmöglich qualitativ zu entwickeln", so Rakesch.