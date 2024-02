WDR-Sport TBV Lemgo - mitten drin im Kampf um die Klasse Stand: 05.02.2024 19:34 Uhr

Der TBV Lemgo hat in der Handball-Bundesliga weiter mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun. Nach der Winterpause steht gleich ein wichtiges Duell in Franken an.

Nun geht er also wieder los, der Kampf um den Ligaerhalt: Der TBV Lemgo wird und muss in den nächsten Wochen alles daran setzen, nicht noch tiefer in Richtung Abstiegsplättze zu rutschen. Die erste Möglichkeit, einen wichtigen Schritt zu tun, bietet sich am Donnerstag: Dann treten die Ostwestfalen beim Tabellennachbarn HC Erlangen in Franken an.

Zwei Punkte haben die Lemgoer (15:23) derzeit mehr als der HC (13:25), der aktuell punktgleich mit dem Tabellenvorletzten, also dem ersten Absteiger dasteht. Entsprechend wichtig ist die Partie: Gewinnt Erlangen, steckt der TBV tief im Schlamassel. Gelingt dem Team von Trainer Florian Kehrmann ein Erfolg, hat man einen wichtigen Schritt aus der Abstiegszone heraus getan.

EM-Spieler wieder gesund im Team zurück

Die guten Nachrichten beim TBV: Alle EM-Fahrer sind gesund und fit in den Verein zurückgekehrt. Bereits am vergangenen Dienstag sind die niederländischen Nationalspieler Niels Versteijnen und Bobby Schagen sowie DHB-Nationalspieler Lukas Zerbe wieder ins Training der Lemgoer eingestiegen.

Am Mittwoch meldete sich dann auch der österreichische Spielmacher Lukas Hutecek nach einer kräftezehrenden EM zurück. Noch lange fehlen wird hingegen Thomas Houtepen, welcher nach seinem Kreuzbandriss am Dienstag erfolgreich am linken Knie operiert wurde.

Youngster Battermann überzeugt

Positiv auf sich aufmerksam machen konnte beim letzten Test vor dem Wiederstart gegen Zweitligist Eintracht Hagen Youngster Ben-Connar Battermann, welcher zukünftig mit der Trikotnummer 7 für den TBV auflaufen wird. Der 19-jährige Rückraumspieler erzielte gegen Hagen drei Treffer. Aber auch die zurückgekehrten EM-Fahrer stellten unter Beweis, dass sie die EM gut überstanden haben und trugen sich allesamt in die Torschützenliste ein.

Grundsätzlich geht es jetzt Schlag auf Schlag: Nur drei Tage nach dem Erlangen-Spiel empfängt der TBV die Rhein-Neckar Löwen zum ersten Pflichtspiel in der heimischen Arena. Die Begegnung gegen Juri Knorr und Co. ist bereits ausverkauft.