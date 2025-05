WDR-Sport Tag der Überflieger - Athleten springen erstmals in Essener Innenstadt Stand: 27.05.2025 18:22 Uhr

Am Wochenende messen sich in Essen Athleten am "Tag der Überflieger" in vier Sprungdisziplinen - erstmals in der Innenstadt.

Bei der neunten Auflage des Meetings in Essen sind die Vorbereitungen aufwendiger als in den Vorjahren. Seit 2017 fand der "Tag der Überflieger" immer auf der Bezirkssportanlage in Essen-Überruhr statt. 2025 hat der veranstaltende TLV Germania Überruhr das Ereignis gemeinsam mit der Essen Marketing GmbH in die Innenstadt auf den Kennedyplatz verlegt, wo die Wettkämpfe am Samstag (31. Mai) und Sonntag stattfinden.

Dies bringt einige Herausforderungen mit sich. So muss die Anlage in der Fußgängerzone etwa mit der Hilfe von Stahlkonstruktionen auf 200 Metern begradigt werden, um den Teilnehmern professionelle Bedingungen zu bieten, denn der Ort hat ein Gefälle.

Sportliche Aufwertung und neue Disziplin

Neben den bisherigen Disziplinen Hoch-, Weit- und Dreisprung kommt in diesem Jahr der Stabhochsprung hinzu. Auch in der sportlichen Bewertung hat das Meeting einen Sprung nach vorne gemacht: Das frühere Challenger-Meeting hat vom internationalen Leichtathletik-Verband den Bronze-Status erhalten und ist Teil der World Athletics Continental Tour.

Hochspringer Mateusz Przybylko.

Entsprechend stark ist das Meeting mit nationalen und internationalen Athleten besetzt. Aus NRW gehen unter anderem Hochspringerin Christina Honsel vom TV Wattenscheid, 2024 Olympia-Sechste in Paris, sowie Hochspringer Mateusz Przybylko an den Start, der bei der EM 2018 Gold holte.

"Man freut sich eigentlich umso mehr, weil hier der Fokus der Zuschauer nur auf uns liegt - im Gegensatz zu Meetings im Stadion mit allen Leichtathletik-Disziplinen um einen herum", sagte Przybylko der "WAZ".

Auch Nicht-Fans sollen begeistert werden

Mit der Verlegung in die Innenstadt, wo 2024 auch schon die deutschen Meisterschaften im 3x3-Basketball ausgetragen wurden, wolle man "Menschen dazu bringen, sich das Meeting anzuschauen, die die Leichtathletik sonst nicht sehen würden", sagte Tim Husel, zweiter Vorsitzender des TLV, gegenüber "leichtathletik.de". Husel hatte 2017 die Idee für das Meeting.

Für Besucher ist das Event kostenlos. Es gibt eine Tribüne mit 900 Sitzplätzen, und bis zu 3.000 Menschen können das Springen von einem "Stehplatz" aus verfolgen. Los geht es am Samstag gegen 15.30 Uhr mit Jugendwettbewerben, ab 18 Uhr starten die Profis mit den Para-Weitspringerinnen. Am Sonntag beginnen die Wettbewerbe bereits um 11.30 Uhr.

Am Freitag Springen in Recklinghausen

Wer schon am Freitag Stabhochsprung sehen möchte, kann das in Recklinghausen - dort findet im Rahmen der "Woche des Sports" das 43. Marktplatzspringen statt.

