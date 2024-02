WDR-Sport Streik: Polizei warnt vor Chaos rund ums Schalke-Spiel Stand: 27.02.2024 18:09 Uhr

Wegen eines angekündigten Warnstreiks im Nahverkehr droht rund um das Zweitligaspiel des FC Schalke 04 gegen St. Pauli ein Verkehrschaos. Trotz Warnungen der Polizei soll die Partie stattfinden.

Mehr als 60.000 Zuschauer werden am Freitagabend (18.30 Uhr) zum Heimspiel der Schalker gegen den Spitzenreiter der 2. Bundesliga erwartet. Wenn da der Streik wie geplant stattfindet und Busse und Straßenbahnen stillstehen, dürfte es rund um das Gelsenkirchener Stadion voll auf den Straßen werden.

"Klar ist es unglücklich für so ein Fußballspiel. Wir halten die Leute immer an, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen und nicht mit dem PKW, weil das für Entlastung sorgt", sagte Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann am Dienstag: "Es ist ein enormes logistisches Problem, wenn keine Bahnen fahren."

Chaos ""vorhersehbar und nicht vermeidbar"

In einem Brief der Polizei heißt es, dass normalerweise allein 16.000 Schalke-Fans bei Heimspielen mit der Straßenbahn anreisen. Hinzu kommen diesmal noch rund 1.400 St. Pauli-Anhänger, die vom Hauptbahnhof zur Arena müssen. Da sei ein Verkehrschaos sowohl bei der An- als auch bei der Abreise "vorhersehbar und nicht vermeidbar", so die Beamten.

Um die Situation zumindest ein wenig zu entspannen, bitten Polizei und Verein die Zuschauer um Mithilfe - etwa in dem sie Fahrgemeinschaften bilden oder mit dem Fahrrad anreisen. Gleichzeitig sollen laut S04 zusätzliche Parkflächen geschaffen werden und Teile des Stadions bereits drei Stunden vor Anpfiff öffnen.

Verlegung der Partie keine Option

Die Polizei und die Stadt Gelsenkirchen haben die Deutsche Fußball Liga (DFL) zudem gebeten, "vor dem Hintergrund der schwierigen Anreisesituation geeignete Maßnahmen zur Minimierung der Risiken zu prüfen", heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Wie genau diese aussehen sollen, ist fraglich.

Eine Verlegung der Partie spielt in den Überlegungen der Verantwortlichen unterdessen keine Rolle. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur teilte die DFL mit, dass die Partie wie geplant stattfinden soll - wohl in erster Linie wegen der TV-Verträge.