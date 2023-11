WDR-Sport Stern des Sports für SVKT 07 Minden Stand: 09.11.2023 21:54 Uhr

Der Mindener Sportverein SVKT 07 ist Gewinner des "Großen Stern in Silber" und damit NRW-Landessieger im Wettbewerb "Sterne des Sports". Den mit 2.500 Euro dotierten Preis überreichte am Mittwochabend NRW-Staatssekretärin Andrea Milz in Oberhausen.

Der SVKT 07 Minden bringt beim Projekt "Startschuss - Ausbildungsmesse in Minden" Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren "in einem vertrauten Umfeld mit beruflichen Perspektiven regionaler Firmen in Kontakt", hieß es in der Bewerbung des Vereins. Dafür hat der Klub ein Fußballturnier für A- und B-Jugendliche organisiert, an dem Mannschaften aus Minden und benachbarten Städten sowie Jugendliche von Mindener Schulen teilnehmen konnten.

Während der Spielpausen hatten die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, sich an um die Spielfelder angeordneten Ständen über berufliche Perspektiven zu informieren. Diese wurden von großen und kleinen Firmen aus der Region aufgestellt.

Viele Jugendliche hätten in der Coronazeit keine Chance gehabt, über Schulpraktika Firmen kennenzulernen. Beide Seiten profitierten jetzt von dieser Kombination aus Fußballturnier und Ausbildungsmesse, da Berufseinsteiger so nicht aus der Region abwandern würden.