WDR-Sport Starke Lemgoer feiern Heimsieg über Flensburg

Der TBV Lemgo Lippe hat in der Handball-Bundesliga dank einer überzeugenden Leistung seinen fünften Sieg in Folge gefeiert.

Der TBV bezwang die SG Flensburg-Handewitt am Samstagabend mit 34:29 (20:13). Lemgo belegt den neunten Tabellenplatz, für den Tabellenfünften Flensburg war die Niederlage ein weiterer Rückschlag in der Verfolgergruppe der Handball-Bundesliga.

Die Gäste aus Schleswig-Holstein erwischten im Kreis Lippe den besseren Start und führten rasch 3:0 (3. Minute) und dann mit 5:1 (6.). Lemgo fand zunächst keine Mittel gegen die Gäste-Abwehr, nach neun Spielminuten hatte der TBV erst zwei Tore erzielt. Die Norddeutschen hatten das Spiel in dieser Phase im Griff.

Dann nahm TBV-Trainer Florian Kehrmann Anpassungen vor, etwa agierte Frederik Simak nun statt im Rückraum mehr am Kreis, und die TBV-Abwehr stand höher. Und allmählich kam das Kehrmann-Team besser ins Spiel. Lemgo profitierte auch von einer Zwei-Minuten-Strafe wegen Meckerns gegen Flensburgs Lasse Möller in der elften Minute. In der 18. Minute glich der Lemgoer Nicolai Theilinger zum 9:9 aus, 45 Sekunden später brachte Leve Carstensen die Gastgeber zum ersten Mal in dem Duell in Führung.

TBV spielte sich in einen Rausch

Lemgo-Torwart Constantin Möstl in Aktion

Der TBV-Abwehr konnte ihr eigenes Tor von der 14. bis 22. Minute mehr als acht Minuten lang sauber halten. Die Gastgeber zogen mit einem einen 6:0-Lauf auf 12:9 davon (22.). Frenetisch angefeuert vom eigenen Publikum spielte sich Lemgo in einen kleinen Rausch, während die Gäste aus Schleswig-Holstein ihre verlorene Linie suchten. Mit einer Sieben-Tore-Führung gingen die Gastgeber in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit setzte sich das Spiel so fort wie vor der Pause. Die Gäste bemühten sich, ins Spiel zurückzukommen. Doch Lemgo blieb bissig und hielt die Flensburger auf Distanz. Auch die insgesamt 14 Paraden von SG-Torwart Kevin Möller verhalfen Flensburg nicht zu einem Comeback. Am Ende stand ein umjubelter Heimsieg des TBV mit fünf Toren Vorsprung.

Bester Torschütze auf der Platte war Flensburgs Emil Jakobsen mit zehn Treffern, Lemgos Tim Suton kam auf sieben Treffer.

Lemgo nun auswärts gefordert

Für Lemgo geht es am 5. April mit einem Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga weiter: Ab 19.00 Uhr sind die Lipperländer dann bei den Rhein-Neckar Löwen zu Gast.

