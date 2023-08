WDR-Sport St. Pauli gegen Düsseldorf - Duell der Herausforderer Stand: 04.08.2023 09:33 Uhr

Für Düsseldorf geht es gegen St. Pauli um einen Fingerzeig in Richtung Spitzengruppe der 2. Liga - beide Teams gelten als Herausforderer der Aufstiegsfavoriten.

Wenn es um das Thema Aufstieg geht, wird in erster Linie an den Hamburger SV, Schalke 04 oder Hertha BSC gedacht. Diese drei bilden in der 2. Liga das Favoriten-Trio. Dahinter kommen dann die Herausforderer wie Fortuna Düsseldorf oder der FC St. Pauli. Am Samstag (05.08.2023) treten die Fortunen am Millerntor an. Beide Teams wollen dabei beweisen, dass sie oben mitspielen können.

Düsseldorf kann sich oben festsetzen

Einen ersten Fingerzeig hatte Fortuna Düsseldorf schon am ersten Spieltag geliefert: Mit 1:0 gewann F95 gegen Hertha BSC und deutete an, dass Platz fünf im letzten Jahr und das lange Mithalten im Aufstiegsrennen kein Ausrutscher war. Dieses Jahr will Fortuna von Beginn an oben mitspielen. "Wir haben viel Selbstvertrauen mitgenommen aus dem Erfolg gegen Hertha", erklärte Trainer Daniel Thioune. Ein erneuter Erfolg könnte Düsseldorf zu Saisonstart direkt einen Platz in der Spitzengruppe sichern.

Vor allem wären sechs Punkte gegen zwei potenzielle Konkurrenten sehr wichtig: Denn das Auftaktprogramm der Düsseldorfer hat es in sich. Am dritten Spieltag wartet mit dem SC Paderborn das dritte Team in Folge, das man eher im oberen Tabellendrittel vermutet. Selbst, wenn die Ostwestfalen mit einem 0:5 katastrophal in die Saison gestartet sind. Zwischen zweitem und drittem Spieltag geht es im DFB-Pokal noch nach Illertissen.

Letzte Saison kein Gegentor gegen St. Pauli

Vorher aber liegt der Fokus auf St. Pauli. Dort gibt es ein gutes Omen für die Düsseldorfer: In der vergangenen Spielzeit holte man zuhause einen 1:0-Sieg, am Millerntor immerhin einen Punkt bei einem torlosen Remis. Bedeutet: Düsseldorf kassierte kein Gegentor. Das soll am Samstag auch so bleiben, aber der F95-Trainer warnt: "Wir treffen auf die beste Mannschaft der vergangenen Rückrunde, sie sind hervorragend gestartet. Es wird 90 Minuten Stressfußball sein."

Kader schon mit Neuverpflichtung?

Mit dabei sein könnte dann schon eine Neuverpflichtung: Seit Tagen berichten verschiedene Medien über den bevorstehenden Wechsel von Cristos Tzolis zu Düsseldorf. Er soll auf Leihbasis von Norwich City kommen und die Außenbahn verstärken. Spekuliert wird über eine Vorstellung am Freitag und bereits eine Kadernominierung einen Tag später.

Kommenntieren wollte das Thioune nicht: "Wenn es etwas zu vermelden gibt, werdne wir das sagen." Der Grieche gilt als hochtalentiert, kam aber bei Norwich nicht ausreichend zum Zug. Bei der Fortuna soll er nun Spielpracis sammeln - und vielleicht wird er ja schon zum Matchwinner im Duell der Herausforderer.