WDR-Sport Sprinterin Lückenkemper - noch nicht zufrieden, aber zuversichtlich Stand: 09.07.2023 11:22 Uhr

Gina Lückenkemper bestätigt bei ihrem DM-Triumph ihre gute Form. Auf dem Weg zur WM muss die Europameisterin jedoch mit ungewöhnlichen Widerständen kämpfen.

Die Menschentraube um Gina Lückenkemper war groß. Doch beim ersten Absperrgitter war die Gefolgschaft der Fans beendet: Eine Dopingkontrolle verhinderte nach Lückenkempers mühelosem DM-Titel eine Autogrammstunde der deutschen Top-Sprinterin.

Ohnehin hatte der lange Tag in der Hitze Kassels Kraft gekostet. Ihre 11,03 Sekunden stimmten die Europameisterin auf dem Weg zu ihrem Ziel "WM-Finale" aber zuversichtlich. "Ich spüre, dass da etwas Ordentliches in der Pipeline ist", sagte Lückenkemper mit Blick auf die WM in Budapest (19. bis 27. August).

Lückenkemper Stand jetzt nicht in London dabei

In den verbleibenden Wochen gilt es, ihre 100-Meter-Zeit weiter nach unten zu drücken. Die Frage ist, wo: Beim Diamond-League-Meeting in London (23. Juli) würde sich Lückenkemper gern mit der Sprint-Elite messen. Bislang erhielt sie von den Organisatoren allerdings keinen Platz für einen Einzelstart. "Und das als Europameisterin", sagte Lückenkemper lachend, nimmt die Hängepartie aber sportlich: "Vielleicht überlegen sie sich es ja noch einmal."

Das Kräftemessen auf Top-Niveau ist maßgeblich für Lückenkempers Entwicklung. Und die braucht sie: Nur mit einer Zeit unter der Elf-Sekunden-Schallmauer, die Lückenkemper bei regulären Bedingungen zuletzt bei ihrem EM-Coup im vergangenen Jahr in München unterbot, ist Deutschlands Sportlerin des Jahres in Budapest konkurrenzfähig. Derzeit rangiert sie im Weltvergleich mit ihrer Saisonbestleistung von 11,00 auf Platz 22.

WM als Saisonhöhepunkt erst Mitte August

"Ich wäre gern ein wenig schneller gerannt", gab Lückenkemper nach ihrem Sieg in Kassel zu, ordnete aber zugleich treffend ein: "Wir sind auf einer Reise. Am Ende ist der Saisonhöhepunkt erst Mitte August, das sind immer noch sechs Wochen Zeit. Da gilt es, richtig zu performen."

Zuvor hat die 26-Jährige beim Diamond-League-Meeting am kommenden Sonntag in Chorzow die Chance, für ein Ausrufezeichen zu sorgen. Die gute Nachricht: Für das Event in Polen hat Lückenkemper ihren Startplatz sicher.