WDR-Sport So bereitet sich die Stadt Leverkusen auf möglichen Meistertitel vor

Bayer 04 Leverkusen kann am Wochenende das erste Mal deutscher Fußballmeister werden. Fans können das Spiel am Sonntag auch in Bars und Kneipen verfolgen.

Von Erik Butterbrodt

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen hat sechs Spieltage vor Schluss 16 Punkte mehr auf dem Konto als die Verfolger Bayern München und VfB Stuttgart. Sollte Bayer sein Heimspiel am Sonntag gegen Bremen gewinnen, ist die Werkself zum ersten Mal Deutscher Fußballmeister. Denn in den danach verbleibenden fünf Saisonspielen könnte sie nicht mehr von der Konkurrenz überholt werden.

Allerdings spielen die Verfolger Stuttgart und München schon am Samstag. Verlieren beide ihre Partien, wäre Bayer bereits dann frühzeitig Deutscher Meister, unabhängig vom eigenen Resultat einen Tag später. Spielen Stuttgart und Bayern unentschieden, braucht auch Leverkusen noch einen Punkt gegen Bremen.

Gibt es schon die Schale und eine Meisterfeier?

Eine Meisterfeier wird es definitiv noch nicht an diesem Wochenende geben. Bayer spielt derzeit noch in drei Wettbewerben. Leverkusen kann neben der Meisterschaft auch noch den DFB-Pokal (Finale: 25. Mai ) und die Europa League (Finale 22. Mai) gewinnen.

Laut der Stadt Leverkusen befinden sich Stadtverwaltung und Bayer 04 in engem Austausch über die Planungen für eine Feier nach dem Pokalfinale. Die könnte am 26. Mai stattfinden. Sollte Leverkusen am Wochenende Meister werden, gibt es die Schale aber, wie in jeder Bundesligasaison, erst am letzten Spieltag, dem 18. Mai.

Werden schon Glückwünsche angenommen? Trotz aller Fan-Vorfreude, sind aus dem Umfeld des Vereins eher zurückhaltende Töne zu vernehmen. Rainer Calmund, langjähriger Manager von Bayer Leverkusen, will seinem früheren Klub aufgrund eigener bitterer Erfahrung nicht vorzeitig zum Titel gratulieren. Er habe Verständnis für die Euphorie der Fans, "aber bei mir als Vizekusen-Vertreter gilt: Ich spreche erst von der Meisterschaft, wenn es rechnerisch perfekt ist. Vorher nicht", so Calmund. "Das hat natürlich auch mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich habe so viele Vize-Meisterschaften erlebt, das geht nicht aus dem Kopf."

Mit Calmund als Manager gelang Leverkusen in der Spielzeit 2001/02 beinahe ein Triple - am Ende reichte es in allen drei Wettbewerben nur zu Rang zwei.

Was passiert in der Stadt?

Ein großes offizielles Public Viewing wird es am Sonntag in der Stadt nicht geben. Das Spiel der Leverkusener kann aber in zahlreichen Bars und Kneipen der Stadt verfolgt werden. Auch die Spiele am Samstag werden in einigen Bars zu sehen sein.

Laut der Stadt Leverkusen werden für die Sicherheit mehr Einsatzkräfte von Polizei und kommunalem Ordnungsdienst vor Ort sein. Gerechnet wird für Sonntag mit mehreren zehntausend Fans rund ums Stadion. Bereits ab 13 Uhr wird die Bismarckstraße in Leverkusen in der Nähe des Stadions zwischen Kreisverkehr Robert-Blum-Straße und der Straße am Stadtpark voll gesperrt.

