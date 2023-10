Fußball | 3. Liga Sieg gegen Mannheim: Dominante Arminia verlässt die Abstiegsränge Stand: 14.10.2023 18:28 Uhr

Arminia Bielefeld hat nach drei Liga-Spielen ohne Sieg wieder einen Erfolg gefeiert. Gegen Waldhof Mannheim ließ sich der DSC am 11. Spieltag auch von einem Rückstand nicht beirren.

Die Arminia besiegte Waldhof Mannheim am Samstag (14.10.2023) im eigenen Stadion mit 3:1. Dabei hatte Kelvin Arase die Gäste nach 20 Minuten in Führung gebracht. Nassim Boujellab (51.), Louis Oppie (57.) und Manuel Wintzheimer (76.) drehten die Partie aber für die Arminia.

Durch den insgesamt dritten Saisonsieg verlassen die Bielefelder die Abstiesgränge in der 3. Liga und klettern mit nun zwölf Punkten auf den 15. Platz. Mannheim hat ebenfalls zwölf Zähler auf dem Konto und steht auf Rang 16.

Arminia von Beginn an dominant

Die Arminia drückte von Beginn an aufs Gas und wäre nach zwei Minuten beinahe schon in Führung gegangen. Boujellab bediente Noah Sarenren Bazee im Strafraum, der den Ball aber in Bedrängnis aus acht Metern knapp am Tor vorbei schoss. In Minute 15 hatte der Neuzugang vom FC Augsburg dann erneut die Führung auf dem Fuß, aber Mannheims Torhüter Jan-Christoph Bartels störte noch entscheidend.

Die Gäste fanden offensiv gar nicht statt - und gingen nach 20 Minuten trotzdem in Fühung. Allerdings half die Arminia dabei mit. Erst spielte Torhüter Jonas Kersken im Spielaufbau einen bösen Fehlpass direkt auf Mannheims Jesaja Herrmann. Über Hermann landete der Ball bei Arase, dessen Schuss aus 16 Metern Arminias Maximilian Großer unhaltbar für Kersken abfälschte.

Kein Elfmeter für Waldhof Mannheim

Arminia blieb dennoch das bessere Team, tat sich aber schwer, Chancen zu kreieren. In der 36. Minute wurde es dann brenzlig im Arminia-Strafraum, als Kersken gegen Herrmann zu spät kam. Schiedsrichter Florian Lechner entschied sich aber gegen einen Elfmeterpfiff. Im direkten Gegenzug hatte Leandro Putaro die Chane zum Ausgleich, scheiterte aus 16 Metern aber an Waldhof-Keeper Bartels.

Kurz nach der Pause belonte sich die Arminia dann für ihre bisherige Überlegenheit. Kapitän Fabian Klos sicherte den Ball im Strafraum und legte quer auf Boujellab. Der Marrokaner ließ seinen Gegenspieler mit einem Haken aussteigen und schob aus fünf Metern ins lange Eck ein (51.). Vier Minuten später hätte Boujellab fast den Doppelpack geschnürt, traf mit seinem Kopfball nach einer Ecke aber nur die Latte.

Oppie trifft wuchtig unter die Latte

Die Latte traf in der 57. Minute auch Oppie, allerdings sprang der Ball von da ins Tor. Waldhof-Torwart Bartels werte eine Flanke von der rechten Seite in die Mitte ab, direkt vor die Füße von Oppie. Der Bielefelder hatte viel Zeit und hämmerte den Ball aus 14 Metern zur Bielefelder Führung ins Tor.

Vom Waldhof kam in der zweiten Halbzeit offensiv kaum noch etwas. Stattdessen arbeitete auch Oppie an einem Doppelpack, sein Distanzschuss rauschte in der 71. Minute aber knapp über das Tor.

Den Deckel drauf machte dann in der 76. Minute der erst kurz zuvor eingewechselte Manuel Wintzheimer. Zunächst setzte sich Merveille Biankadi auf der rechten Seite durch und flankte scharf an den Fünfmeterraum. Wintzheimer musste nur noch einschieben.

Arminia in Duisburg gefordert

Für die Arminia geht es am 12. Spieltag am kommenden Samstag (16.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg weiter. Waldhof Mannheim empfängt bereits am Freitag (19 Uhr die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.