WDR-Sport SGS Essen überrascht gegen Eintracht Frankfurt

SGS Essen überrascht gegen Eintracht Frankfurt Stand: 17.09.2023 20:17 Uhr

Die SGS Essen ist mit einem überraschenden Heimsieg gegen die Vorjahresdritten von Eintracht Frankfurt in die Saison gestartet.

Das Team von Trainer Markus Högner setzte sich zum Abschluss des ersten Spieltags am Sonntag mit 2:0 (0:0) gegen die Hessinnen durch.

In der ersten Halbzeit konnten die Essenerinnen die Partie weitgehend ausgeglichen gestalten, Torchancen waren auf beiden Seiten jedoch Mangelware. In der 21. Minute hatte Nicole Anyomi den Ball Essener Tor untergebracht, stand zuvor aber im Abseits. Geraldine Reuteler hätte Frankfurt in der 34. Minute beinahe in Führung gebracht, schoss frei vor SGS-Torhüterin Sophia Winkler aber am Tor vorbei.

Rieke und Elmazi treffen

Kurz nach der Pause ging dann die SGS überraschend in Führung. Ramona Maiers Flanke von der linken Seite köpfte Annalena Rieke aus kurzer Distanz ins Frankfurter Tor (50.). Auch mit der Führung im Rücken spielten die Essenerinnen weiter mutig nach vorne und bereiteten der Eintracht-Defensive Kopfschmerzen. Die Hessinnen hatten zwar wesentlich mehr Ballbesitz, Essen aber mehr Torschüsse.

Die SGS verteidigte die Führung stark und ließ kaum Frankfurter Vorsößte in den Strafraum zu. Stattdessen schlugen die Gastgeberinnen noch einmal eiskalt zu und entschieden die Partie. Die kurz zuvor eingewechselte Laureta Elmazi vollendete einen Essener Konter mit dem Tor zum 2:0 (78.). In den Schlussminuten rannte die Eintracht noch einmal an, spielte sich aber keine klaren Torchancen mehr heraus.