WDR-Sport Schwermann wechselt von Alemannia Aachen nach Rödinghausen

Julian Schwermann verlässt den Drittligisten Alemannia Aachenund schließt sich dem SV Rödinghausen in der Regionalliga West an.

Wie die Alemannia am Montag mitteilte, trennen sich damit die Wege des Vereins und des Mittelfeldspielers nach drei Jahren. Für die Aachener absolvierte der 25-Jährige insgesamt 54 Spiele und nahm eine zentrale Rolle beim Aufstieg in die 3. Liga ein.

"Er hat drei Jahre hier in Aachen gespielt und ist mit uns zusammen in die 3. Liga aufgestiegen – ein Erfolg, an dem er seinen Anteil an", sagte Aachens Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller. "Die Konkurrenz auf seiner Position ist inzwischen allerdings stark gewachsen, sodass wir sportlich eine andere Richtung einschlagen. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm privat wie sportlich nur das Beste."