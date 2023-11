WDR-Sport Schock in Dortmund - Jugendfußballer verstorben Stand: 18.11.2023 11:36 Uhr

Im Dortmunder Jugend- und Amateurfußball wird es am Wochenende flächendeckend eine Schweigeminute geben. Ein Jugendspieler ist am Donnerstag verstorben.

Der Schock in Dortmund sitzt tief: Ein 14-jähriger C-Jugendspieler des DJK TuS Körne wurde bei einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler am vergangenen Wochenende schwer verletzt.

Er war am Samstag während eines C-Junioren-Spiels zusammengebrochen. Der tragische Unfall ereignete sich am Samstag auf dem Sportplatz Am Zippen in Dortmund. Dort lief das Sonderklassen-Spiel zwischen der DJK TuS Körne und BW Alstedde aus Lünen.

Verletzungen erlegen

Am Donnerstag (16.11.) ist er seinen schweren Verletzungen erlegen. Das hat der Vorsitzende des Fußballkreises Dortmund bekannt gegeben. Er spricht der Familie das tiefste Mitgefühl aus. Als Zeichen der Verbundenheit sollen alle Fußballvereine in Dortmund an diesem Wochenende vor ihren Spielen eine Schweigeminute abhalten.